PSD vrea să reincrimineze insulta și calomnia: închisoare pentru cine jignește un demnitar

Insulta si calomnia ar putea redeveni fapte penale, iar cei care jignesc un om politic sau un judecator ar putea ajunge in spatele gratiilor. Anuntul a fost facut de doi lideri PSD, Codrin Stefanescu si Eugen Nicolicea, care vor sa modifice Codul Penal in acest sens. Cele doua infractiuni au fost dezincriminate de CCR in 2006.

Stefanescu si Nicolicea sustin ca s-au saturat ca politicienii sa fie injurati de fiecare data cand ies in public. Anuntul a fost facut in aceasta saptamana, la Sibiu. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, deputatul Eugen Nicolicea si Bogdan Trif, presedintele PSD Sibiu si ministru al Turismului, au fost huiduiti, luni dupa-amiaza, la Sibiu, de mai multe persoane aflate in fata sediului filialei partidului.



"Activistii astia social, platiti regeste, ca multi dintre ei nu au un loc de munca concret, doar o perturba pe banii care ii primesc pentru treaba asta. Cat sa mai toleram? Azi vin si vandalizeaza intrarea in Ministerul de Justitie, au vandalizat casele unor oameni politici, ale unor jurnalisti, maine, poimaine intra si in casa. Unele legi trebuie modificate foarte urgent, cum e aia cu ultrajul. Da, o vom modifica si repede", a declarat Codrin Stefanescu, secretar general PSD.







"Ati vazut o mie de cazuri in care politisti, judecatori, procurori, ca sa nu zic si demnitari, sunt injurati, insultati pe motiv ca nu are nimeni ce le face si evident ca trebuie reformulat. Sustineti aceasta modificare? Bineinteles ca o sustin", spune Eugen Nicolicea, deputat PSD.



Propunerea de reincriminare a calomniei si insultei ar putea fi depusa la Parlament la inceputul lunii februarie, scrie ziare.com.



Insulta si calomnia au fost scoase de CCR din Codul Penal in 2006. Inainte de dezincriminarea faptelor, pedeapsa putea ajunge pana la 3 ani de inchisoare.