PSD Giurgiu a anunţat că îl susţine pe Bădălău pentru funcţia de preşedinte executiv

Organizatia judeteana PSD Giurgiu a anuntat ca, la congresul de sambata al formatiunii politice, il va sustine pe Niculae Badalau pentru functia de presedinte executiv al partidului. Pentru functia de presedinte executiv al partidului mai candideaza Viorica Dancila, in timp ce Nicolae Banicioiu si-a anuntat si el intentia de a candida. Nicolae Badalau detine, si in prezent, functia de presedinte executiv al PSD.

Totodata, membrii Consiliului Executiv Judetean al PSD au votat, in unanimitate, o rezolutie prin care filiala isi declara sustinerea pentru presedintele partidului, Liviu Dragnea. 'Prin aceasta Rezolutie ne aratam sprijinul pentru presedintele partidului, singurul presedinte votat de 435.172 de social democrati din tara si din strainatate, ceea ce inseamna peste 80 la suta dintre membrii PSD. In urma acestui vot, in 2016, Liviu Dragnea a primit un mandat pentru patru ani. Il sustinem pe Presedintele PSD, Liviu Dragnea!', se arata intr-o informare de presa a PSD Giurgiu.