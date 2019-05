Pregătirile pentru venirea Papei în România, în linie dreaptă

O poartă secuiască de mari dimensiuni a fost amplasată, luni după-amiază, în preajma altarului de unde Papa Francisc va oficia liturghia de la Şumuleu Ciuc, în data de 1 iunie, iniţiativa aparţinând autorităţilor din Harghita, Covasna şi Mureş.

Poarta secuiască, cu simboluri specifice zonei Ciuc, are o înălţime de 5,3 metri, o lăţime de 8,48 metri şi pentru realizarea ei s-au folosit peste patru metri cubi de lemn de stejar. Într-un atelier din localitatea SubCetate, la poarta secuiască uriaşă au lucrat, timp de două luni, mai mulţi meşteri populari, dar şi elevi de la Şcoala Populară de Artă.



"Am lucrat aproape opt săptămâni, mai mult de 800 de ore, mai multe persoane. Pentru mine este cea mai mare lucrare pe care am realizat-o până acum. Cred că voi fi foarte emoţionat când o voi vedea ridicată şi dacă papa va trece pe sub ea", a spus Sebestyen Ferencz, profesor în arta lemnului, la Şcoala Populară de Artă.

La rândul său, meşterul popular Andras Lajos spune că a lucrat cu mare bucurie, pentru că este ceva ce va intra în istorie şi a mărturisit că atunci când o va vedea amplasată, i se va lua o piatră de pe inimă.



"Poarta este realizată din stejar, cu motive tradiţionale din zona Ciuc. În partea de jos este copacul vieţii şi sus, în cele două capete, sunt soarele şi luna, motive tradiţionale din zonă. Am lucrat cu multă bucurie, nu e o poartă oarecare, e ceva care intră istorie. Cred că dacă Papa va trece pe sub ea, îmi vor da lacrimile", a spus Andras Lajos.



Meşterii populari au făcut ultimele retuşuri şi, cu ajutorul mai multor muncitori şi a unei macarale, poarta a fost ridicată în cursul serii şi a fost amplasată pe drumul din apropierea altarului de unde Sanctitatea Sa va oficia Sfânta Liturghie.

Ideea realizării acestei porţi secuieşti a aparţinut autorităţilor judeţene din Harghita, Covasna şi Mureş, care au dorit să prezinte valorile specifice acestei regiuni.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat că vizita Papei Francisc "în centrul sufletesc şi religios al Secuimii" este o onoare şi o minune şi consideră că poarta secuiască reprezintă un simbol şi o legătură a oamenilor zonei cu pământul natal.



"Este o onoare pentru noi şi chiar o minune că Suveranul Pontif va veni aici, la noi, în vizită la Şumuleu Ciuc, în Secuime şi noi credem că prezenţa Preasfinţiei Sale ne va ajuta atât pentru a întări religia, cât şi de a ne întări ca şi comunitate, având în vedere că aici, în Secuime, marea majoritate a locuitorilor sunt romani-catolici şi această vizită are o importanţă istorică. De aceea ce pregătim ca să primim suite de mii de pelerini, atât pentru această vizită, cât şi peste o săptămână, când vor fi Rusaliile. Încercăm să prezentăm partea aproape nevăzută a acestei regiuni, a acestui judeţ, acele valori, acele lucruri cu care ne mândrim. Împreună cu celelalte judeţe am iniţiat un proiect care acum e la finalizare, înălţarea unei porţi secuieşti, care este un simbol istoric de-al nostru, care a primit în 2012, cel mai mare premiu în privinţa monumentelor, premiul Europa Nostra. Acum, prin prezenţa Preasfinţiei Sale, care se pare că va trece pe sub această poartă, credem că porţile secuieşti în continuare vor reprezenta un simbol, care ne întăreşte şi care ne oferă o viziune şi o legătură cu acest pământ natal, cu care ne mândrim", a declarat Borboly Csaba.

La faţa locului s-a aflat şi părintele Csont Ede, coordonator al vizitei papale la Şumuleu Ciuc, care a explicat că pregătirile sunt pe ultima sută de metri şi că emoţiile şi bucuria sunt din ce în ce mai mari.

"Este un eveniment unic în viaţa noastră, care probabil că nici nu se va repeta. Deci, este prima şi ultima dată, cel puţin în viaţa noastră. Eu sper ca Sfântul Părinte să mai vină, dar probabil că nu voi apuca eu acest eveniment şi are acest gust de unicat şi ştim că un unicat este întotdeauna o valoare deosebită, care nu poate fi exprimat în cuvinte", a spus părintele Csont Ede.



Suveranul Pontif va efectua o vizită apostolică în România, în perioada 31 mai - 2 iunie, urmând să fie prezent în oraşele Bucureşti, Iaşi şi Blaj, precum şi la Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc.



La Şumuleu Ciuc, Papa Francisc va veni pe 1 iunie şi va oficia o liturghie de la altarul aflat în şaua muntelui Şumuleu, acolo unde are loc, în fiecare an, marele pelerinaj de Rusaliile catolice, care se va desfăşura, în acest an, la o săptămână după vizita papală.

Sursa