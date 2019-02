Precomanda Samsung Galaxy S10 la Altex - Care e oferta

Altex are un magazin online foarte avantajos care te ajuta sa profiti si sa achizitionezi telefoane atunci cand reducerea e cea mai mare si stocurile nu s-au epuizat inca.

Altex – Toate preturile telefoanelor Samsung pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

Altex are oferte foarte bune pentru telefoanele mobile de la Samsung, asa ca am aruncat si noi o privire peste ele. Am selectat cele mai vandute 5 telefoane mobile de la Samsung care se regasesc in oferta Altex si putem sa va spunem ca Galaxy S8 si S9 se afla printre ele. Iata clasamentul Altex:

Altex – Galaxy A6 Plus

Telefonul mobil cel mai vandut din gama Samsung, de la Altex este modelul Galay A6 Plus, modelul 2018. Acest telefon mobil este unul foarte avantajos si are si o reducere de 150 de lei. In configuratia sa, telefonul are 32GB spatiu de stocare si 3GB RAM. Oferta detaliata de la Altex o gasiti AICI.

Altex – Samsung Galaxy J5

Un telefon mobil chiar si mai ieftin dar care se afla pe locul 2 in clasamentul preferinteor clientilor Altex este Samsung Galaxy J5, un model 2017. Ca avantaje, acest telefon mobil are capacitatea de a administra doua cartele SIM cu numar, avand functia Dual Sim, iar ca dezavantaj este un spatiu de memorie destul de mic de 16GB. Oferta detaliata cu reducere de 150 de lei de la Altex poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Altex – Telefon Samsung J6

Pe locul trei in clasamentul preferintelor clientilor ALtex se afla telefonul mobil Samsung J6, tot un model 2018 care costa sub 1.000 de lei si e unul de top pentru categoria sa. Telefonul are 32GB spatiu de stocare, suficient pentru a salva o multime de filmari, fotografii, muzica dar si aplicatii, iar memoria este de 3gb ram. Toate detaliile ofertei Altex sunt AICI.

Altex – Telefon mobil Samsung Galaxy S9

Trecem la ‘artileria grea’ desi se afla abia pe locul 4 in top 5 cele mai cumparate telefoane mobile fabricate de Samsung de la Altex, modelul Samsung Galaxy S9 Dual Sim este abia lansat si are timp sa mai creasca la vanzari. El ramane oricum unul dintre cele mai bune si performante telefoane mobile ale momentului in intreaga lume. Telefonul are functie Dual Sim, o memorie generoasa de 64GB si o reducere mare de la Altex care merita fructificata. Toate detaliile sunt AICI.

Altex – Galaxy S8

Cea mai buna afacere a momentului la Altex este sa achizitionezi un Samsung Galaxy S8 si iti spune chiar acum si de ce: este penultimul model lansat de Samsung, astfel ca pretul e in cadere si a ajuns la un nou minim, ‘in the spotlight’ fiind noul model care costa mult mai mult. Ca tehnologie e apropiat de S9, are doar cateva mici diferente, tehnologia e foarte actuala si e un telefon mobil pe cinste. Gadgetul are spatiu de stocare mare de 64GB si reducere la fel de mari. Toate detaliile sunt AICI.