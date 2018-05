Poziţia Netflix legată de un posibil serial despre viaţa Elenei Udrea

Netflix a reacționat după declarațiile făcute de Elena Udrea într-un interviu şi neagă faptul că fostul ministru ar fi primit o ofertă pentru realizarea unui serial despre viața ei.

La solicitarea Paginademedia.ro, reprezentanții companiei au declarat: "Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea" ("we are not aware of any project with Elena Udrea").

Elena Udrea a povestit într-un interviu acordat jurnalistului Costin Ștucan, de la Gazeta Sporturilor, că a avut o propunere de la Netflix pentru a face un serial.