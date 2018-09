Porno-starletele românce Ginger Devil și Jasmine, în roluri de neimaginat în urmă cu mai mulţi ani: în cele de familiste.

Georgiana Boureanu (37 de ani), cunoscută în filmele pentru adulți drept Ginger Devil, și Ștefania Pătraşcu (34 de ani), alias Jasmine Rouge, sunt mame de fete, conform click.ro. Prima este căsătorită cu Adrian, iar cea de-a doua blondină cu celebrul Titus Steel.

"Alessia are 3 ani și jumătate și îmi ocupă tot timpul. Nu am bonă, pentru că mi-am dorit să o cresc eu. Am alăptat-o până la 1 an și jumătate", a spus Georgiana pentru sursa amintită.

Cum arată porno-starletele românce Ginger Devil și Jasmine, în Galeria Foto.