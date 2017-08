Ponta: Dragnea când vrea să facă ceva se jură întâi că nu va face

Ponta, atac la Dragnea. Fostul premier susține că multe dintre promisiunile electorale pentru 2017 formulate liderului PSD nu au fost îndeplinite.

"Atunci când ai niște oameni în Guvern care au alt centru de comandă, mai devreme sau mai târziu faci greșeli. Înțeleg că pe Mișa, de la Finanțe, chiar l-a lăudat. A zis aia cu pensiile. Când Dragnea a zis că 'Nu facem așa ceva', atunci am știut c-o s-o facă. Dragnea când vrea să facă ceva, se jură întâi că nu va face", a afirmat Victor Ponta, la emisiunea ”Talk News”, de la Realitatea TV.

Fostul premier a completat că a știut că Sorin Grindeanu urma să plece din fruntea Executivului încă din mometul în care Liviu Dragnea a afirmat ”că-l iubește”.

”Când i-a zis lui Grindeanu că-l iubește, i-am zis 'Sorine, prgătește-te, că te dă afară'. E o modă telormăneană. Cumană. 90% din ce a povestit Dragnea... zicea că se fac în 2017. Nu s-au făcut. Acum cică se fac în ianuarie 2018. Să vedem. Una dintre ordonanțele de săptămâna tercută se referă la taxa de timbru. Nu se mai dau acum. Unele în 2018, 2019. Țeapă. Dragnea zice 'Lasă, că vă dau eu țepe, dar Tudose e băiat bun și le repară'", a mai spus Ponta.

În opinia sa, prim-ministrul ar trebui să fie și șeful partidului de la guvernare.

”Eu, în 2016, am zis că Dragnea trebuie să fie prim-ministru, că e și șeful partidului. Atunci Tudose trebuie să fie și șeful partidului. Așa funcționează lucrurile", a precizat fostul premier.