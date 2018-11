Ponta avertizează: "A apărut în România un nou hoț periculos"

Fostul premier Victor Ponta spune că a citit cu atenție textul ultimei Ordonanțe a Guvernului Dăncilă, referitoare la conturile de economii pentru copii și a găsit "diavolul" ascuns într-un detaliu.

Victor Ponta le cere părinților să fie vigilenți și să nu cadă în capcana guvernului.

Este vorba de o "escrocherie uriașă", avertizează Ponta, câtă vreme sumele depuse nu pot fi retrase decât peste 18 ani, iar Dăncilă cheltuie AZI banii noștri.

Ponta a descoperit "Diavolul" ascuns în articolul 6 din Ordonanța de joi, nu știe dacă autorul este Valcov sau Teodorovici, "însă e de un cinism si ticalosie fara precedent".

Dacă Guvernul ar folosi banii pentru programe de educație și sociale pentru copii ar fi un lucru bun, dar banii se duc la Buget că să astupe găurile actuale, arată fostul premier.

"Ii rog pe toti parintii sa fie vigilienti si sa isi protejeze copiii - a aparut in Romania un nou hot periculos : Guvernul Dragnea / Dancila !

Ticalosia bate un nou record ! Guvernul Dancila/Dragnea a terminat banii de la banci si de la oameni - acum ia banii copiilor nostri !

Azi, la Alba Iulia, Doamna Viorica Dancila a anuntat o noua ordonanta de urgenta privind implementarea Programului Guvernamental "Contul individual de economii Junior" .

Am citit textul ordonantei / am vazut ca toti copiii vor avea un cont deschis la Trezorerie unde parintii pot depune bani - iar Guvernul garanteaza o dobanda buna si o prima de la Buget proportionala cu suma depusa!

Am zis : in sfarsit o idee frumoasa - sa ii felicit! Noroc insa ca am mai citit o data textul ; si am descoperit "Diavolul" ascuns in articolul 6 din Ordonanta ( nu stiu daca Diavolul este Valcov sau Teodorovici, insa e de un cinism si ticalosie fara precedent):

" Art. 6 - sumele existente in contul individual de economii Junior NU pot fi retrase pana la implinirea varstei de 18 ani de catre titular"

Wow - deci Guvernul va ia banii copiilor azi si o sa ii dea inapoi cand face copilul 18 ani - pana atunci banii dvs nu mai sunt ai dvs , sunt ai lui Dragnea, Dancila, Valcov samd !

1. Daca depui banii la orice banca poti sa ii retragi in orice moment ( eventual pierzi dobanda daca sunt intr-un depozit) / daca ii depui la Guvern nu ii mai primesti decat la varsta de 18 ani a copilului

2. Spre deosebire de banci Guvernul nu are nicio obligatie sa iti spuna ce face cu banii tai , nici de unde o sa-i returneze

3. Daca Guvernul ar folosi acei bani doar pentru programe de educatie si sociale pentru copii tot ar fi ceva - dar banii se duc la Buget ca sa astupe gaurile actuale

4. Aceasta escrocherie uriasa inseamna o noua datorie pe care tot noi trebuie sa o returnam peste 18/17/16 ani - adica Dancila cheltuie azi si noi platim peste un numar de ani

Ii rog pe toti parintii sa fie vigilienti si sa isi protejeze copiii - a aparut in Romania un nou hot periculos : Guvernul Dragnea / Dancila!", a scris Ponta pe Facebook.