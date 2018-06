Ponta a publicat o fotografie-avertisment pentru Dragnea. "Știe că am mai multe"

Fostul premier Victor Ponta a publicat pe Facebook o "fotografie-avertisment" pentru Liviu Dragnea care sugerează că șeful PSD lua parte la întâlnirile așa-zisului stat paralel. Ponta îl avertizează pe Dragnea să nu "paraziteze" discuția de miercuri de la moțiunea de cenzură cu "minciuni stupide și propaganda sinistră a “luptei cu Statul Paralel”.

Victor Ponta face referire la un text al lui Ion Cristoiu în care jurnalistul îl întreabă pe șeful PSD de ce nu s-a luptat cu Statul Paralel până să fie condamnat, ci "a negociat cu statul paralel dosarele sale".

"Liviu Dragnea stie foarte bine ca acesta este o manipulare a consilierilor sai - nu a existat niciodata un "Stat Paralel" ci doar institutii ale Statului Roman care au functionat mai bine sau mai rau - iar Liviu Dragnea a luptat si lupta si azi sa intre in gratiile acestor institutii si sa negocieze cu acestea - iar atunci cand nu le poate folosi in interesul sau le ataca sub denumirea de "Stat Paralel" ; daca justitia l-a condamnat Dragnea intelege ca nu a "negociat" destul de bine cu Statul!", scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Spre deosebire de George Maior sau Eduard Helvig, care au obligatia institutionala de a nu riposta la "mizeriile lui Dragnea", Ponta spune că a tacut "din respect fata de Statul Roman si din jena de a "spala in public" rufele murdare ale "camaradului Liviu"!

"Asa ca m-am decis sa prezint o fotografie - avertisment pentru Dragnea ( stie el ca mai am multe) / stiu ca va intelege mesajul meu, stiu ca moare de frica celor de care a spus ca nu ii este frica , si ii cer ca maine sa ne lase sa discutam in Parlament despre problemele guvernarii fara sa isi mai puna Propaganda sa ne intoxice cu marota "Statului Paralel"!", îi transmite Ponta șefului PSD.

În fotografia de mai jos, Liviu Dragnea apare împreună cu fostul șef al SRI, George Maior, cu Victor Ponta (pe vremea aceea prim-ministru) și cu Mircea Dușa, fost ministru al Apărării. Nu este clar contextul în care a fost făcută fotografia, dacă are legătură cu întâlnirile din sediile SRI sau nu.