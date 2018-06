Ponta a indentificat șapte motive pentru care mitingul PSD nu este miting!

Iată cum comentează, pe Facebook, fostul premier mitingul PSD de sâmbătă:

„1. Mitinguri de protest se fac contra unei Puteri abuzive - nu se fac de catre cei aflati la Putere care au mijloace legale sa indrepte lucrurile! Am facut mitinguri contra abuzurilor lui Basescu- dar atunci noi eram in Opozitie si Basescu avea si Guvernul si majoritatea parlamentara si sefii de institutii! Acum insa Dragnea este Stapanul Absolut al Romaniei- un Oligarh care controleaza direct si nemilos PSD , Guvernul, Parlamentul, cea mai mare parte din presa si institutiile publice / mai are in fata un presedinte total absent si aerian, o Opozitie slabanoaga si pe mine cu ProRomania care mai mult il iritam decat il putem deranja cu ceva ! Un miting al Puterii contra a ce a mai ramas din Opozitie prin tara suna dictatorial si paranoic

2. Miting de protest se face contra abuzurilor care au loc in prezent - nu contra a ceva ce a fost inainte si acum se indreapta / evident ca s-au facut abzuri de catre procurorii DNA ( eu si familia mea am suferit atat din cauza asta) - dar tocmai traim in anul 2018 in care judecatorii de la ICCJ au avut curajul sa opreasca aceste abuzuri si sa dea achitari rasunatoare / partenerul lui Dragnea de guvernare Calin Tariceanu tocmai a fost achitat in mod corect deci nu a patit vreun abuz / saptamana trrcuta a decis CCR ca persona cea mai vinovata de aceste abuzuri Laura Codruta Kovesi sa fie data afara din functie / tocmai a inceput Parchetul General un dosar contra abuzivilor Portocala si Onea! Toate aceste lucruri sunt foarte bune si arata o revenire la un stat de drept de care avem nevoie - deci contra cui protesteaza Dragnea sambata?

3. Mitingul de protest se face de catre cetateni nemultumiti nu de catre bieti bugetari luati cu japca de Baronul local si urcati sambata in autocare sa vina pana la Bucuresti/ va imaginati ca niciun om care munceste in privat nu are chef sa mearga sambata pana la Bucuresti sa auda un discurs de la oratorii Dragnea si Dancila - sambata oamenii se odihnesc si stau cu familia / unii merg la tara si muncesc in gradina/ saracii oameni care vor venii sambata sunt incolonati cu forta de Oprisan, Stanescu, Buzatu & Co si adusi la miting sub amenitarea ca cine lipseste luni e dat afara de la serviciu! Aceste manifestari tipice PCR reinviate in 2018 vor face doar sa creasca imaginea de Partid din trecut pe care o are PSD sub conducerea lui Dragnea

4. Un miting politic are sens cand se porneste o campanie electorala pentru a transmite programul candidatilor si a mobilza activistii / si acolo insa exagerarea are efect negativ si nu uit lectia dureroasa pe care am primit-o dupa lansarea din 2014 de pe Arena Nationala

5. Un miting de protest are un scop clar si foarte bine determinat de la inceput - acest miting al lui Dragnea intai a fost pentru familia traditionala, pe urma pentru sustinerea lui Dancila si acum a ajuns contra Statului Paralel - daca nu se mai schimba pana sambata si o sa protesteze bietii oameni pentru salvarea stiucilor din Lacul Belina

6. Un miting de asemenea amploare se face dupa ce consilierii ( romani sau israelieni) se uita pe sondajele de opinie si vad ce preocupa cel mai mult acum societatea ! Va asigur ca peste tot se spune ca oamenii sunt suparati de guvernarea incompetenta, de inflatie si cresterea preturilor si a ratelor la banca , de factura la energie care s-a dublat , de siguranta locului de munca , de starea scolilor, a spitalelor si a drumurilor! Daca se facea un miting pe aceste teme nu trebuia sa aduca nimeni oameni cu forta ci veneau de buna voie! Lupta cu Statul Paralel exista doar la televiziunile unde dau Dragnea si Firea bani ca sa faca reclama la Anul Centenarului ( de zici ca Centenarul asta este un detergent pe care ti-l dau acum in rate si cu discount)!

7. Mitingurile de orice fel sunt cosmarul bucurestenilor / dupa ce ca ne petrecem toti zilele in Capitala blocati in trafic si asteptan sa faca Doamna Primar General inca o slujba, un concert sau o sala de sport in Voluntari- numai mitingul lui Dragnea mai lipsea ! Bietii oameni adusi cu forta cu autocarele din toata tara sa nu se supere pe bucurestenii care o sa injure de pe margine - nu pe ei ci pe sefii lor ii injura.”