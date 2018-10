Invazie de PLOŞNIŢE! Cât de periculoşi sunt gândacii urât mirositori?

Plosnite - gandaci urat mirositori

Plosnita cerealelor sau gandacul urat mirositor a pus stapanire pe Bucuresti.

De cateva saptamani bune, capitala este invadata de plosnitele de cereale, denumite stiintific „Acanthosoma Haemorrhoidale”. Aceste ganganii vin de pe ogoarele de pe langa Bucuresti, dupa recoltarea graului si se refugiaza peste tot, in toate cladirile, in casele oamenilor, in mijloacele de transport in comun.

In mod normal, acestea traiesc si se inmultesc in lanurile de cereale, unde au caldura si hrana, dar in sezonul rece, incep sa migreze spre orase. Plosnitele sunt greu de inlaturat, fiind rezistente la frig si la insecticide, asa ca autoritatile nu au prea multe variante pentru a interveni sa le extermine.

Vestea buna este ca aceste ganganii puturoase sunt inofensive pentru oameni, chiar daca sunt inrudite cu plosnitele de pat care se hranesc cu sange. Ele nu prezinta pericol decat pentru spicele de grau. Cat despre mirosul urat pe care-l emana, acesta este doar un mecanism natural de autoaparare prin care isi tin pradatorii la distanta.

Sursa: kanald.ro