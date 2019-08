Plantele de leac potrivite pentru zodia ta. Fac minuni pentru sănătate

În functie de zodia ta, unele plante pot face minuni pentru sanatate. Afla care sunt plantele zodiei tale si cum te pot ele ajuta pentru unele suferinte fizice!

Berbec



GUVERNAT DE: Marte (plante amare-acre, majoritatea cu spini).







CARACTERISTICI: Berbecii sunt firi dinamice si aventuroase, care au nevoie de exercitiu fizic.



BOLI SPECIFICE: Marte guverneaza capul, mai putin nasul, inclusiv creierul. In plus, Marte este asociat cu fierul, de aceea influenteaza si sangele. Bolile specifice zodiei sunt depresiile, durerile de cap acute, ranirile accidentale si probleme legate de circulatia sangelui.



PLANTA CEA MAI BUNA: PADUCELUL. Calmeaza starile de nervozitate (mai ales la femei) si regleaza tensiunea arteriala. Paducelul este foarte eficace in tratarea problemelor cardiace cu substrat nervos.



ALIMENTATIE: Ceapa, prazul – recomandate Berbecilor pentru ca au un usor efect sedativ si contribuie la fluidificarea sangelui – si condimentele. Cu masura, ardeiul iute si mustarul le sunt benefice. La fel si berea, pentru ca hameiul ii fortifica.



