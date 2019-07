Pedepse mai grele pentru şoferii prinşi băuţi la volan și pentru depășirile neregulamentare

Şoferii care depăşesc neregulamentar ar putea rămâne fără permis timp de 3 luni şi vor primi şi o amendă de 2900 de lei. Cel puţin aşa propune deputatul Florin Roman, care a depus la Senat un proiect de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Pentru conducerea sub influenţa alcoolului, atunci când nu avem de-a face cu o infracţiune, proiectul prevede o pedeapsă şi mai mare: suspendarea exercitării dreptului de a conduce timp de un an cu amendă de 2.900 de lei.



În forma actuală a legii, se arată că depăşirea neregulamentară şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice pot fi pedepsite cu 30 şi, respectiv, 90 de zile de suspendare a dreptului de a conduce.







„România ocupă în continuare un neonorant loc 1 în statistica europeană referitoare la numărul de decese din accidentele rutiere, având o medie de 98 de decese la un milion de locuitori, media europeană fiind de 49 de decese la milionul de locuitori, conform datelor oficiale. La nivel european, această situaţie este de-a dreptul alarmantă, iar în acest sens se urmăreşte identificarea unui set de metode pentru a reduce la jumătate numărul victimelor la nivel european. La nivel naţional avem aprobată Hotărârea nr. 755/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţa rutieră pentru perioda 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea, un document strategic care trasează direcţiile de acţiune în sensul sporirii gradului de siguranţă în traficul rutier, iar una dintre aceste direcţii vizează îmbunătăţirea legislaţiei şi a controlului respectării acesteia”, arată, în motivarea proiectului, Florin Roman, scrie adevarul.ro.