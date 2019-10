Paul Stănescu, audiat la DNA

Paul Stănescu

Paul Stănescu a fost audiat în această dimineață la DNA în calitate de martor. Liderul PSD a stat la Direcția Națională Anticorupție 10 minute.

Paul Stănescu a dat declarații ca martor într-un dosar de corupție. Președintele PSD Olt a ieșit în fața jurnaliștilor înainte de ședința birourilor permanente de la ora 12:00 și a spus căa fost citat ca martor.



”Prin telefon, am căzut de comun acord, am stabilit ora, ziua și m-am prezentat. Am fost citat ca martor și am dat declarații zece minute, un sfert de oră. Nu mi-au spus nimic, am dat declarație, ne-am strâns mâna și am plecat. Probabil că există, eu știu, vreun denunț, ceva, într-un poiect.

Nu știu din dosar, pe mine m-au chemat în calitate de martor, am dat o declarație. Era vorba de funcție, probabil că de aia tocmai am fost și chemat ca martor. Nu am semnat nimic”, a declarat Paul Stănescu, luni.

Fostul vicepremier a mai fost audiat de către procurorii anticorupție într-un dosar pe care aceștia voiau să-l redeschidă, cu privire la fapte de corupție ce ar fi fost săvârșite în 2010. Ulterior, dosarul a fost clasat pe motiv că acuzațiile din plângerea formulată s-au dovedit a fi neîntemeiate.



Este posibil ca Paul Stănescu să fie chemat la DNA în perioada următoare pentru a da declarații în dosarul ”Tel Drum”, în care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fraude cu fonduri europene.