Parlamentul UE își alege președintele. Cum a ratat PSD importanta funcție

Parlamentul European

Deputaţii aleşi în Parlamentul European la sfârşitul lunii mai îşi desemnează miercuri preşedintele, la o zi după compromisul la care au ajuns liderii UE la Bruxelles privind împărţirea principalelor funcţii europene pentru următorii 5 ani, relatează AFP, citată de Agerpres. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că PSD ar fi putut deține importanta funcție, dar nu e reușit, deoarece ”are zero credibilitate în Europa”.

Noii europarlamentari, care şi-au preluat funcţiile marţi, în cursul unei scurte sesiuni inaugurale la Strasbourg, îl vor alege miercuri, prin vot secret, pe succesorul italianului Antonio Tajani (PPE, dreapta) la preşedinţia PE, pentru un mandat de doi ani şi jumătate.

Liderii UE s-au pus de acord marţi seară, la finalul unui summit maraton, asupra numelui succesorului lui Jean-Claude Juncker la şefia executivului comunitar. Alegerea lor s-a oprit în cele din urmă asupra actualului ministru al apărării german, Ursula von der Leyen, o apropiată a cancelarului Angela Merkel, o soluţie care a deschis calea pentru ca franţuzoaica Christine Lagarde să preia conducerea Băncii Centrale Europene (BCE).

Actualul premier liberal belgian, Charles Michel, va fi noul preşedinte al Consiliului European, iar socialistul spaniol Josep Borrell este propus pentru şefia diplomaţiei europene.

Jocurile nu sunt însă considerate făcute pentru Ursula von der Leyen, care va trebuie să primească undă verde din partea PE, în cadrul unui vot programat peste două săptămâni.

Înainte de aceasta, eurodeputaţii trebuie să se pronunţe miercuri asupra propriei preşedinţii, nefiind deloc sigur că vor urma sugestia Consiliului European privind împărţirea postului pentru următorii 5 ani între socialişti şi populari.

Germanul Manfred Weber, şeful grupului parlamentar al PPE (cel mai numeros) şi candidat fără succes la preşedinţia CE, s-a declarat 'pregătit să-l susţină' miercuri pe candidatul grupului socialist (al doilea ca efective), conform principiului alternanţei după preşedinţia Tajani.

Pe lista celor patru aspiranţi publicată marţi seară nu figurează niciun reprezentant al PPE.

Socialiştii îl propun pe italianul David Sassoli, eurodeputat de 10 ani, după ce în prealabil au criticat acordul 'profund dezamăgitor' convenit la Bruxelles.

Sassoli o va avea drept concurentă pe eurodeputata ecologistă germană Ska Keller. 'Avem nevoie de o dinamică pentru o schimbare politică în Europa, iar acest lucru nu este posibil cu pachetul' de numiri decis marţi la Bruxelles, a declarat ea.

Ceilalţi doi candidaţi sunt deputata spaniolă Sira Rego, din grupul de extremă stânga GUE/NGL, şi conservatorul ceh Jan Zahradil.

Pentru a fi ales miercuri, noul preşedinte al PE va trebui să obţină o majoritate absolută de voturi.

Dacă această condiţie nu va fi întrunită după primele trei tururi de scrutin, în cel de-al patrulea - la care vor participa primii doi candidaţi din turul trei - va fi suficientă o majoritate simplă.

De ce a ratat PSD funcția

”PSD a ratat ieri poziția de președinte al Parlamentului European pentru România deoarece are zero credibilitate în Europa și nu are niciun candidat pregătit”, scrie pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan..

”În urma deciziei Consiliului European pentru pozițiile de conducere din Uniunea Europeană, președinția Parlamentului European trebuia să revină pentru prima jumătate a acestei legislaturi unui socialist din estul Europei. Primul candidat a fost Serghei Stanișev, fost prim-ministru incompetent bulgar cu studii la Moscova, fiul unui membru al Biroului de conducere al Partidului Comunist bulgar. Această propunere nu a întrunit ieri sprijinul Grupului Social Democrat din Parlamentul European și s-a căutat un alt candidat socialist din Europa de Est. Nimeni nu a luat în discuție un candidat de la PSD, deși PSD are cea mai mare delegație de europarlamentari socialiști aleși dintre toate țările din Europa de Est. Dacă PSD avea ieri un pic de credibilitate în Europa și un candidat potrivit, ar fi obținut poziția de președinte al Parlamentului European pentru România. După ce Stanișev a eșuat, s-au căutat alți candidați și aici PSD nici nu a intrat în discuție. Asta confirmă că PSD nu poate obține nimic pentru România pe plan european. PSD a ratat ieri oportunitatea de obține poziția de președinte al Parlamentului European pentru România. De vreme ce nu s-a găsit niciun candidat din Europa de Est, socialiștii europeni au decis ieri să îl propună pe europarlamentarul italian David-Maria Sassoli”, scrie Mureșan.