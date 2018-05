Oreste: Miza unei prietenii de miliarde de dolari: TeL Drum Libia, paravanul Netanyahu - Dragnea?

Oreste Teodorescu a scris despre "scandalul memorandumului secret privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, aspect sensibil al diplomatiei romane". Jurnalistul a remarcat că "Prietenia dintre Dragnea si Netanyahu are radacini vechi si investigatorii israelieni suspecteaza cu probe din ce in ce mai concrete ca grupuri de firme de constructii de la Tel Aviv isi mascheaza operatiunile de reconstructie ale Libiei sub paravanul Tel Drum". Redăm mai jos postarea.

"Scandalul memorandumului secret privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, aspect sensibil al diplomatiei romane, despre care presedintele Iohannis nu a fost informat, desi conform constitutiei este principalul manager al politicii externe si totodata seful CSAT, coroborat cu plangerea penala depusa la DIICOT de catre liderul opozitiei, Ludovic Orban, formulata pe predicatele bine argumentate ale Inaltei Tradari (memorandumul a fost semnat de premierul Vasilica Viorica Dancila, si contrasemnat de ministrul de externe Teodor Melescanu, ambii membri CSAT, fara sa-l informeze pe presedintele Romaniei), au starnit un interes deosebit atat in tara, cat si in Israel.

Presa de investigatii cerceteaza de ceva vreme conexiunile oculte dintre grupuri infractionale arondate centrului de putere ale premierului Netanyahu si cele care graviteaza in jurul lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor din Romania.

In timp ce jurnalistii romani investigheaza afacerile lui Dragnea Tel Drum prin Brazilia, iata ca jurnalistii israelieni incep sa urmareasca ghemul intereselor unor politicieni ai cabinetului Netanyahu prin Romania. Nu mica le-a fost mirarea sa descopere ca inca din 2015, controversata firma TelDrum si-a deschis orizonturile spre Africa cu doua sedii, unul in Libia cu sediul in Tripoli si unul in Algeria, cu sediul in Baladieth Haidara.

Netanyahu bombardeaza, Tel Drum construieste…

Prietenia dintre Dragnea si Netanyahu are radacini vechi si investigatorii israelieni suspecteaza cu probe din ce in ce mai concrete ca grupuri de firme de constructii de la Tel Aviv isi mascheaza operatiunile de reconstructie ale Libiei sub paravanul Tel Drum.

Pentru a intelege si mai bine, delicatul context in care Tel Drum a ajuns sa prospecteze si sa contracteze ample lucrari de constructii in Libia, macinata de razboi civil, dupa prabusirea regimului Ghadafi in 2011, este important sa patrundem ceva mai adanc in jocul intereselor Israelului in regiune si sa intelegem principiul „pompierului piroman”.

Armata israeliana sprijina taberele beligernate din Libia, care distrug orase, drumuri, infrastructura feroviara, pentru ca mai apoi firme, cum este Tel Drum sa poata primi contracte generoase de reconstructie… Evident ca in spatele companiilor europene, cum este si cea cu sediul la Teleorman sunt gulerele albe din proximitatea lui Netanyahu care nu-si pot asuma direct contracte de miliarde de dolari, intrucat populatia Libiei este muslmana si foarte sensibila cu privire la ingerintele Israelului in regiune.

Presa si procurorii versus grupul lui Netanyahu

Un coleg din presa israeliana de investigatii, care m-a rugat sa-i pastrez anonimatul, intrucat ce mi-a relatat este o chestiune sensibila cenzurata de armata, mi-a explicat „modus operandi” prin care grupul Netanyahu cauta asociati de tipul Tel Drum prin care sa deruleze afaceri impresionante intr-o tara macinata de razboi.

Am sa redau, cat pot de comprimat elementele unui tablou complicat, fara de care nu am putea intelege mizele fratiei (nu o pot numi de cruce) dintre Dragnea si Netanyahu: Armata israelieana sprijina logistic si militar trupele generalului libian Khaliga Haftar impotriva trupelor ISIS. Din ce in ce mai multe rapoarte ofera dovezi clare despre interventia militara israeliana in razboiul civil in care sunt implicate militiile islamiste, trupele generalului Haftar si ISIS", a scris jurnalistul Oreste Teodorescu.

