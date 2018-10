O Ordonanţă de Urgenţă pentru Legile Justiţiei urmează să fie dată luni, la ora 09:00.

Informaţia a fost confirmată de ministrul de Externe, Teordor Meleşcanu. "Da, este programată o sedinţă de Guvern pentru luni la ora 09:00", a spus ministrul de Externe, adăugând că această dată urmează să fie confirmată.

Coaliţia de guvernare spune că este nevoie de această Ordonanţă de Urgenţă pentru a pune Legile Justiţiei în acord cu ceriţele Comisie de la Veneţia.

Meleşcanu a declarat că premierul Viorica Dăncilă va efectua, săptămâna viitoare, o deplasare externă care va dura întreaga săptămână.

„Da, confirm. Va fi de o săptămână, este o deplasare în Turcia care va fi în ziua de luni, marţi şi miercuri vor fi Dubai şi Abu Dhabi în Emiratele Arabe Unite, după care se va merge în Kuweit”, a spus ministrul de Externe.

Întrebat dacă va avea loc o şedinţă de Guvern luni dimineaţă, înainte de plecarea premierului, acesta a răspuns afirmativ.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, joi, cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia despre continutul viitoarei Ordonante de Urgenta prin care vor fi puse in acord Legile Justitiei, recent modificate de Parlament, cu recomandarile Comisiei.

Informatia apare intr-un comunicat postat pe site-ul Comisiei de la Venetia, in care se precizeaza ca Tudorel Toader a facut o vizita la secretariatul Comisiei.

"Dl Toader a prezentat posibilul continut al unei viitoare ordonante de urgenta in domeniul Justitiei care va aborda, printre altele, unele dintre problemele ridicate in Opinia Preliminara emisa in data de 13 iulie si care se va afla pe agenda viitoarei sesiuni a Comisiei de la Venetia, care va avea loc pe 19 octombrie", se arata in comunicatul citat.

Klaus Iohannis ar urma să promulge azi și ultima lege a justiției, legea 303, care prevede posibilitatea pensionării magistraților după 20 de ani de activitate, indiferent de vârstă. Comisia de la Veneția a atras atenția că această măsură ar duce la depopularea sistemului, așa că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență, prin care să schimbe prevederea.

Coaliția de guvernare ignoră deocamdată recomandarea referitoarea la eliminarea președintelui din procedurile de numire și revocare ale procurorilor-șefi. Și nu a luat în considerare opinia experților nici când a adoptat OUG pentru Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie.