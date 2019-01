Olguța Vasilescu, replică acidă pentru Iohannis: "Îi trimit copie după cartea mea de identitate"

Olguța Vasilescu, replică acidă pentru Iohannis

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, după ce preşedintele Iohannis a motivat respingerea sa la Transporturi şi Dezvoltare pe motiv că nu are expertiză, că nu există niciun motiv de nelegalitate sau incompatibilitate şi că probabil se va ajunge din nou cu o sesizare la CCR.

"Nu există niciun motiv de nelegalitate sau de incompatibilitate. Să nu uităm că am fost ministru, sunt deputat ales în Parlamentul României şi s-ar fi constatat până acum dacă ar fi fost o stare de nelegalitate sau de incompatibilitate. Sunt cetăţean român cu domiciliul în România, aşa cum cere legea, de asemenea nu am niciun fel de condamnare penală, după cum se ştie. El acum cere o dovadă a acestor lucruri, nu înţeleg ce dovadă. (...) Au mai fost şase miniştri numiţi acum câteva zile de către preşedintele Klaus Iohannis pentru care nu a cerut un fel de confirmare suplimentară. Dacă doreşte domnul Iohannis atât de mult, o să îi trimit o copie după cartea mea de identitate", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, joi, la un post TV.



Fostul ministru al Muncii îl acuză pe preşedinte că a intrat deja în campanie electorală, notează mediafax.ro.



"Nu am niciun fel de altă calitate, în afară de cea de deputat. După cum ştiţi, calitatea de mebru al Guvernuui este compatibilă cu cea de senator sau deputat (...) Dumnealui a spus foarte clar atunci când a ieşit să spună că ne respinge pe mine şi pe domnul Mircea Drăghici. Dânsul candidează la funcţie de preşedinte anul acesta şi vedem că orice demers pe care îl face preşedintele în aceaată perioadă cât a mai rămas până la alegerile prezidenţiale, toate activităţile lui trebuie să le vedem din această perspectivă. Există un blocaj instituţional la această oră. Aceasta este situaţia în care ne-a adus domnul preşedinte Iohannis", a mai spus Olguţa Vasilescu.