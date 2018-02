OFICIAL Realitatea.net a avut dreptate: Lupescu va candida la șefia FRF. "Doar suntem în România..."

Este oficial. Ionuţ Lupescu (49 de ani) va candida la preşedinţia FRF, după cum realitatea.net a anunţat încă de acum câteva zile, citând surse apropiate fostului internaţional. UPDATE | Site-ul realitatea.net a vorbit cu Ionuţ Lupescu pe tema candidaturii la şefia FRF.

"Discutiile pe care le-am avut in ultimele luni cu oamenii din fotbal, cu reprezentanti din Adunarea Generala, colegi ai mei care s-au plans de starea slaba in care este fotbalul romanesc m-au facut sa iau decizia de a candida. Am stat si m-am gandit bine. Am o datorie de a reusi sa redau fotbalului ceea ce mi-a dat si el mie. Eu am plecat din Romania si era important sa ma intorc si sa dau din nou fotbalului romanesc acel nume pe care l-a avut acum cativa ani. Am primit multe mesaje", a declarat Ionuţ Lupescu, aflat în Elveția, pentru realitatea.net.

Întrebat dacă este speriat de faptul că actualul preşedinte, Răzvan Burleanu, a anunţat că are deja 210 voturi din 260 posibile şi ce va face dacă nu va câştiga, Lupescu a afirmat: "Foarte bine ca are 210 voturi, el stie mai bine. Pe mine, insa, nu ma sperie nimic. Este alegerea mea. Eu am renuntat la ceva extraordinar de frumos, adica la functia de la UEFA si voi pleca de la zero. Voi vedea si eu, cand ajung in tara, adica peste cateva zile, cum stau lucrurile. Eu nu cred ca este asa cum se relateaza. Nu m-am gandit la ce voi face dacă nu voi castiga alegerile. Fiecare are sansa lui, dar eu cred in sansa mea".

Chestionat asupra faptului că este posibil să urmeze jocuri murdare, Lupescu a replicat pentru realitatea.net: "Eeee... Normal, doar suntem in România, nu mai este nimic nou. De aceea, trebuie sa reusim sa scoatem fotbalul din mocirla".

Alegerile la șefia FRF sunt programate pentru data de 18 aprilie.

Ionuț Lupescu este în prezent director în Cadrul Comisiei Tehnice de la UEFA. Fostul internațional a jucat în campionatul românesc, în prima divizie, în perioadele 1986-1990, 1998-2000 și 2000-2002, de fiecare dată numai la Dinamo. Fostul mijlocaș are 183 de meciuri și 25 de goluri în Liga I. În palmares, are 3 titluri de campion al României, 3 Cupe ale României, Cupa Germaniei cu Bayer Leverkusen și un titlu în Arabia Saudită, cu Al Hilal. Lupescu a adunat 74 de selecții la echipa națională, marcând de 6 ori (a debutat la "națională" pe 3 februarie 1988, în Israel - România 0-2).

Actualul președinte, Răzvan Burleanu, este convins că va câștiga alegerile, el mizând deja pe 210 voturi din 260, după cum a anunțat luni, 5 februarie.