Noi contre diplomatice România-Ungaria. Mesaj dur al MAE de la București

Pe site-ul About Hungary, administrat de guvernul maghiar, o imagine de propagandă arată cum vecinii Ungariei au acaparat părţi imense de teritoriu, împreună cu populaţia aferentă.

Desenul este însoţit de un text legat de Tratatul de la Trianon, în care se spune că documentul a distrus societatea ungară, împreună cu economia şi sistemul politic al ţării. Afirmaţia îi aparţine secretarului de stat Árpád János Potápi şi a fost condamnată imediat de ministerul de Externe al României.

MAE a scris pe Twitter că evocarea istoriei de către înalți oficiali maghiari prin referiri la harta Imperiului Austro Ungar dinainte de Trianon încalcă esența și principiile UE.

MFA #Romania strongly condemns the evocation of history by HU high officials through references to the map of the Austro-Hungarian Empire before the Treaty of Trianon, which runs counter to the very essence of the EU and its principles, to which #RO remains firmly committed.