Mircea Badea, anunţ devastator: de ce intră în ring, ca să se bată

Mircea Badea a fost învins, în urmă cu 2 săptămâni, de motociclistul Teodor "Tedi" Emi, într-o luptă de K1. Realizatorul TV a fost trimis la podea după doar 5 secunde, după care a urmat intervenţia medicului.

Mircea Badea a explicat azi de ce intră în ring, ca să se bată.

"Eu sunt barbat, deci smecher, deci nu mi-e frica sa-mi risc pielea, la propriu si la figurat si in orice alt fel. Ies din zona mea de confort fara sa fiu nevoit, ci pentru ca aleg sa fac asta. Si daca se intampla sa am ghinion cand ma pericilitez si cand ma supun constient riscurilor, imi asum. Nu ma smiorcai. Daca am ghinion si cad in cap, ma ridic , ma scutur de praf, imi fac freza si ma duc imediat dupa sa fac emisiune. Pentru ca n-am fost fatalau niciodata", a postat Mircea Badea pe Facebook.

