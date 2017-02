Lia Olguța Vasilescu, precizări legate de Legea salarizării. "Primarii și demnitarii nu vor avea..."

Lia Olguța Vasilescu făcut o serie de precizări după ce presa a scris că, potrivit viitoarei legi a salarizării unitare, demnitarii și primarii vor avea salarii, indemnizații și alte sporuri. "Greșit!", spune ministrul Muncii, care arată că salariile și indemnizațiile nu se vor dubla în cazul unei singure persoane.

Lia Olguța Vasilescu spune că demnitarii și primarii vor avea doar indemnizații, în timp ce restul bugetarilor vor primi doar salarii, fiind vorba de două capitole distincte din legea salarizării:

"Văd ca s-a înțeles ca, in Legea salarizării unitare, demnitarii și primarii vor avea și salarii și indemnizații și alte sporuri. Greșit! Vor avea doar indemnizații, doar ca acestea vor fi prinse intr-un capitol separat al legii și vor creste sau scădea in funcție de starea economiei, mai precis in funcție de salariul mediu. Ceilalți bugetari vor fi prinși intr-un capitol destinat salariilor, unde vor fi incluse și sporurile. Este foarte adevărat, însă, ca niciun director sau secretar nu poate depăși cu salariul indemnizația ordonatorului de credite, adică a primarului sau demnitarului", a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, pentru Mediafax, că salariul minim pe economie va creşte la 1.750 de lei, odată cu adoptarea noii legi a salarizării, iar primarii vor avea trei trepte de salarizare, Primarul General al Bucureştiului urmând să aibă salariu de ministru.