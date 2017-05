Ministrul Daea, avertisment dur pentru agricultori: Se închid obloanele la APIA!

Fermierii români nu vor primi subvențiile europene, dacă nu depun cererile de plată până la data de 15 mai, când se închid obloanele la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

"Cine nu depune cererea până la data de 15 mai inclusiv, nu primește subvenții. S-au luat toate măsurile pentru a-i ajuta pe fermieri să depună cererile până la această dată. Sunt oameni la dispoziție, mijloace de transport la dispoziție pentru cei care nu pot ajunge la centrele APIA, iar la APIA se lucrează și sâmbătă și duminică în această săptămână, dar și în weekend-ul următor. Sunt zile normale de lucru. Până la 15 mai, România vrea să depună toate cererile fără penalități, pentru că penalitățile se duc pe fiecare fermier în parte, dar fermierul este al României. Eu nu vreau să pierd niciun leu de la Uniunea Europeană. Am introdus reguli, am creat toate condițiile. Sunt oameni în dispozitiv, am dat inginerii de la centrele agricole și se lucrează de luni până luni, fără weekend-uri. Repet, 15 mai este ultima zi de depunere. Se închid obloanele la APIA, au altceva de făcut după data de 15 mai", a precizat ministrul Agriculturii.