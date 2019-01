Ministerul Sănătății, AVERTIZARE privind calitatea apei potabile în Capitală

Apa robinet

Ministerul Sănătății a emis, miercuri seara, o informare în legătură cu calitatea apei potabile din Capitală.

"Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care in cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada. Ca urmare a acestui fapt, in cursul zilei de 30 ianuarie 2019, au fost primite la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) mai multe sesizari privind calitatea apei potabile de la locuitorii din sectoarele 5 si 6 din Capitala. In urma sesizarilor, personalul de specialitate DSPMB a recoltat mai multe probe din reteaua de apa potabila in cele doua sectoare. Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul ca, in toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislația în vigoare", anunță Ministerul Sănătății.

"Conform specialistilor INSP in domeniul apei potabile, rezultatele partiale nu reprezinta un motiv de ingrijorare a populatiei privind posibilele efecte ale consumului de apa din reteaua publica de distributie. Conform ghidurilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a fost dovedit faptul ca in cazul consumului de apa hiperclorinata, masura aplicata in acest moment de operatorul de apa, nu exista riscul de aparitie a unor efecte acute sau cronice asupra sanatatii. Aceeasi sursa informeaza ca valoarea crescuta cu peste 0,5 mg la litru a clorului determina doar aparitia disconfortului organoleptic, adica percepere gust modificat si miros si nu exista alte efecte pe termen lung. Cu toate acestea, pana la obtinerea rezultatelor finale ale probelor prelevate, specialistii recomanda locuitorilor Capitalei ca apa din reteaua publica sa nu fie folosita pentru baut, prepararea hranei sau în igiena personală. Acestia recomanda utilizarea apei îmbuteliate, apă potabilă din surse (foraje) autorizate sanitar sau fântâni publice la care este afișată înscrierea 'apa este bună de băut'", mai menționează sursa citată.

"De asemenea, menționăm că DSPMB analizează zilnic probe de apă din rețeaua publică sau de la stațiile de tratare pentru parametrii microbiologici, dezinfectantul rezidual (clor rezidual liber) și clorul total. Din cele 10 probe de apă prelevate in data de 30 ianuarie 2019 din punctele fixe de recoltă din sectorul 3 București, 9 dintre ele au fost conforme pentru clorul rezidual liber, iar una dintre ele a prezentat clor rezidual sub limita de detecție. Parametrii microbiologici sunt în lucru, rezultatele fiind finalizate in 48 de ore de la recoltare", mai spune Ministerul Sănătății.