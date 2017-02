Bomba din PSD. Mihai Chirică: "Nu sunt mulțumit de Liviu Dragnea. E nevoie de un alt lider"

Atac fără precedent la Dragnea din interiorul PSD

Vicepreședintele PSD și primar al orașului Iași, Mihai Chirica a făcut afirmații extrem de tranșante la adresa șefului de partid, Liviu Dragnea și a manierei în care acesta conduce PSD, într-un interviu acordat duminică unui post TV.

"Nu sunt mulțumit de modul în care Liviu Dragnea conduce partidul. Este nevoie de un alt lider. Dragnea a fost un foarte bun lider de partid pentru că a dus partidul la un scor electoral pe care PSD nu l-a mai avut de foarte mulți ani. Dar este nevoie de un alt fel de a conduce acum, nu mai merge cu politica conducerii cu pumnul în gură", a declarat Mihai Chirică în urmă cu scurt timp.

Potrivit edilului de la Iași, PSD s-a îndepărtat de traiectoria social-democrației europene. Este un moment în care partidul are nevoie să se întâmple "lucruri profunde", nu numai la nivelul liderului de partid, ci și al PSD în general.

"Nu poți să te duci la un război și să fii surprins de strategia și deciziile generalului", a spus Chirică referindu-se la numirile de premier făcute de Liviu Dragnea. Au fost momente în care actualul lider al partidului a pus în pericol viitorul PSD, crede edilul din Iași.

Chirică a mai spus că continuarea relației cu Liviu Dragnea depinde în primul rând de pasul pe care îl va face de acum înainte șeful de partid, dacă va da oamenilor posibilitatea de a comunica deschis.

"Riscăm să fim izolați, să ne întoarcem cu 27 de ani înapoi. Eu sunt vocea unor oameni raționali din partid și care arată că PSD mai are o șansă", a mai spus Chirica la Digi24.

La Iași au ieșit la proteste chiar și tineri care au votat PSD, spune Chirica. "M-au sunat și m-au chemat"

Mihai Chirica spune că nu este momentul pentru un Congres al partidului care să-l valideze pe Liviu Dragnea, dat fiind faptul că este un val emoțional acum. "O lămurire ar trebui făcută, dar după ce se liniștesc apele. Poate fi un congres în vară, propun să facem pași în mod gradual"

Chirica a spus că NU ar candida pentru funcția de șef al PSD. "Eu mă formez acum, am nevoie să cresc, să am un portofoliu de inițiative. Sunt la primul mandat de primar, am fost doar viceprimar până acum. Nu mă regăsesc într-o astfel de traiectorie, nu mă reprezintă, am în minte foarte clar ce vreau să fac pe o perioadă de timp", a explicat vicepreședintele PSD.

