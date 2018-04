Medicamentul natural cu performanţe greu de egalat. Vindecă ficatul, plămânii, reglează metabolismul

Acest produs natural are o importanta medicala greu de egalat: vindeca ficatul si plamanii, regleaza metabolismul.

Capaceala este capacul de la fagure, cu care albinele „sigileaza” mierea depusa in fiecare celula a stupului pentru a-i conserva calitatile terapeutice. La inceput, mierea are un continut de apa destul de ridicat; de aceea albinele sunt preocupate sa elimine excesul de apa si muta mierea din celula in celula, pana cand cantitatea de apa se reduce in proportie de 18% .



In acest moment, pentru a pastra mierea in stup si calitatile ei curative, albinele sigileaza fiecare fagure cu capacele facute din straturi alternative de ceara si propolis. Ceara contribuie la o buna sigilare a fagurilor, impiedicand patrunderea aerului si a invadatorilor in stup, iar propolisul sterilizeaza mierea.



„Cand fagurele este capacit in proportie de 2/3, apicultorul stie ca trebuie sa recolteze mierea. El foloseste un cutit special cu ajutorul caruia indeparteaza capacele, iar produsul obtinut se numeste capaceala”, precizeaza apicultorul Mihai Militaru.



Totodata, celelalte substante continute de capaceala: mierea, enzimele si antibioticele naturale au rol antibiotic si conservant.