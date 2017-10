"Marșul chitarelor" , la doi ani de la incendiul din Clubul Colectiv

"Marșul chitarelor" și două zile de concerte la Arenele Romane, evenimente organizate de Asociația Colectiv GTG 3010, marchează doi ani de la incendiul din 30 octombrie 2015

Vineri, 27 octombrie, la ora 18,00, ne strângem în parcul din fața magazinului Unirea, de unde vom pleca la ora 19,00 într-un marș al aducerii aminte. Punctul final va fi Colectiv. Aici vă așteptăm pe cei care puteți să veniți cu chitara. Vrem să cântăm toți, pentru ei, pentru cei 65 de tineri, care în urma incendiul din 30 octombrie 2015 au plecat spre ceruri pe note de chitară", a informat asociația, prin intermediul unui comunicat de presă.

La ora 22,33, cei prezenți vor interpreta piesele "Back to life" (Goodbye to Gravity), "Exercițiu" (Valeriu Sterian), "Vinovații fără vină" (Pasărea Colibri), pe pagina de Facebook a evenimentului fiind indicate și tabulaturile.

"Duminică, 29 octombrie, vom avea o seară de reunire a celor care au suferit, a celor care au ajutat, a celor care ne-au fost alături. Începând cu ora 18,00 vom asculta muzică interpretată, la Arenele Romane, de Orchestra Medicilor București 'Dr. Emil Nichifor'", a precizat sursa citată.

Luni, de la ora 18,00, tot la Arenele Romane, va avea loc un concert acustic susținut de formațiile "Subcarpați", "Coma", "Luna Amară", "Cred că sunt Extraterestru", "Gray Matters", "Days of Confusion", "Pixels", "Breathelast", "Jinxy Von Ders".