Mai mult de jumătate dintre cancere ar putea fi prevenite. Iată cum!

Tot mai multi romani se confrunta cu cancere agresive, de plamani, san, stomac, colon sau col uterin. Unul dintre motive este amanarea vizitei la medic. Astfel ca multi pacienti ajung tarziu la specialist, iar sansele de reusita a tratamentelor scad foarte mult.

Genele sunt responsabile pentru 50% dintre diagnostice, in timp ce factorii de mediu sunt vinovati pentru cealalta jumatate. Asa ca un stil de viata sanatos scade riscul aparitiei cancerului cu 50%.



Cum putem face asta? Prin interzicerea fumatului si scaderea numarului de fumatori, in primul rand. Apoi, consumul de alcool trebuie redus. Exercitiile fizice de 3-4 ori pe saptamana, plimbarile lungi de peste 30 de minute si o dieta echilibrata cu fructe si legume ne apara de cancerele asociate cu stilul de viata si alimentatia. Bineinteles, nu trebuie sa neglijam nici protectia solara.



Extrem de atenti trebuie sa fie cei care au rude apropiate diagnosticate cu cancer, scrie bzi.ro. Un control anual complet, facut intr-o clinica competenta, poate pune in evidenta un cancer in stadiu incipient.