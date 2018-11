Luminițe de Crăciun // Spectacol în București. Ce se pregătește

Luminite de Craciun

Luminițe de Crăciun // Primaria Municipiului Bucuresti da startul Sarbatorilor de Iarna, vineri, 30 noiembrie, de la Targul de Craciun al Bucurestiului, din Piata Constitutiei, de unde, la ora 19:00, se va aprinde si iluminatul festiv de sarbatori, potrivit unui comunicat al PMB remis realitatea.net.

Iluminatul festiv, care este dedicat Centenarului Marii Uniri, va fi aprins de catre doi elevi olimpici, care au castigat locul 1 la Olimpiada Națională de Franceza si locul 1 la Olimpiada Națională de Matematică.

"Coloana Infinitului", dar si figurine unicat, pictate manual, ce infatiseaza elemente traditonale din folclorul romanesc vor reprezenta piesele centrale ale ornamentelor de sarbatori.

Luminițe de Crăciun // Potrivit Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti, cea care a realizat acest proiect, aproximativ 9 milioane de beculete de tip LED, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenti (peste 700.000 siruri luminoase care, desfasurate, au o lungime de 845 de kilometri) vor impodobi Capitala cu ocazia sarbatorilor de iarna, iar traseul iluminatului festiv insumeaza peste 40 de kilometri de bulevarde si strazi secundare, cuprinzand 72 de locatii din Bucuresti.

Astfel, au fost concepute si create elemente ornamentale relevante pentru identitatea nationala, inspirate din opere de arta ale marilor artisti romani. Din totalul de peste 7.000 de elemente decorative, 800 sunt elemente unicat, specifice "Centenarului Marii Uniri".

In acest sens, un exemplu de referinta pentru proiect este "Coloana Infinitului", sculptura a marelui artist roman Constantin Brancusi, care masoara 12 metri inaltime, are o greutate de 110 kilograme si este montata la kilometrul 0 al Capitalei, in Piata Universitatii.

Un alt element traditional ce va fi prezent in tema iluminatului festiv de sarbatori il reprezinta femeile cu tulnic (figurine unicat, de 3,5 metri intaltime, pictate manual), figurine de 3 metri reprezentand perechi de dansatori in hora, imbracati in straie populare, precum si elemente care amintesc de Regalitate", mai scrie în comunicatul remis realitatea.net.

Luminițe de Crăciun // Sunt decorate urmatoarele artere din Capitala:

Bd. Magheru + Bd. Balcescu (Piata Romana – Piata Universitatii)

Piata Universitatii

Piata Romana

Bd. Lascar Catargiu (Piata Romana - PiataVictoriei)

Bd. Mihail Kogaliniceanu (Piata M Kogalniceanu - Piata Operei)

Sediul PMB - Bd Regina Elisabeta 47

Parcare Universitate

Bd. Regina Elisabeta (Universitate – M. Kogalniceanu)

Bd. Nicolae Caramfil pana la intersectia Pod Pipera

Piata Victoriei

Calea Victoriei (Piata Victoriei – Splaiul Independentei)

Bd. Aviatorilor (PiataVictoriei – Piata Charles de Gaulle)

Bd. Kiseleff (Piata Victoriei – Piata Presei Libere)

Arcul de Triumf

Piata Charles de Gaulle

Piata Presei Libere

Soseaua Bucuresti – Ploiesti (de la Piata Presei Libere – Bd. Aerogarii)

Fantana Miorita

Piata George Enescu

Bd. Carol (Piata Universitatii – Piata Rosetti)

Intrare Bucuresti DN1

Zona Ateneu

Piata Garii de Nord

Bd. Constantin Prezan

Centrul Istoric – Lipscani

Intrari Centrul Istoric

Intrare Bucuresti – Bd. Pipera

Intrare Bucuresti – Sos Colentina

Intersectie Sos. Colentina - Dna Ghica

Intersectie Sos. Colentina - Sos. Stefan cel Mare (Bucur Obor)

Intersectie Calea Mosilor - Bd. Dacia

Intrare Bucuresti – Sos. Pantelimon

Intrare Bucuresti A2

Intersectie Mihai Bravu - str. Baba Novac

Intersectie Bd. Unirii - str. Traian

Rond Alba Iulia

Bd. Unirii (de la intersectia cu Mircea Voda pana la Rond Alba Iulia)

Bd. I.C Bratianu (Piata Universitatii – Magazin Cocor)

Bd. Unirii (de la Palatul Parlamentului pana la intersectia cu Mircea Voda)

Piata Unirii

Intersectie Bd. I.C. Bratianu – Bd. Corneliu Coposu - Magazin Unirea

Piata Roma – Monument Lupoaica

Intrare Bucuresti – Sos. Giurgiului

Intersectie Bd. Cantemir – Bd. Marasesti

Intersectie Bd. Cantemir – Bd. Sincai

Intersectie Eroii Revolutiei

Intersectie Sos. Oltenitei - C-tin Brancoveanu

Dealul Mitropoliei

Intrare Bucuresti – Sos. Oltenitei

Intrare Bucuresti – Sos. Berceni

Intrare Bucuresti – Sos. Alexandriei

Intersectie Calea Rahovei - Sos. Progresului

Intersectie Calea Rahovei - Calea Ferentari

Intersectie Sos. Alexandriei - Str. Antiaeriana

Intrare Bucuresti A1

Intersectie Bd. Timisoara - str. Brasov

Intersectie Bd. Iuliu Maniu – Lujerului

Intersectie Bd. Geniului - Bd. Grozavesti - Bd. Iuliu Maniu

Intersectie Bd. Timisoara – Bd. Vasile Milea

Luminițe de Crăciun // In plus fata de 2017, anul acesta au fost decorate si urmatoarele artere:

- Bulevardul Dacia (tronson Calea Victoriei – Piata Romana)

- Bulevardul Nicolae Caramfil

- Bulevardul Constantin Prezan

- Bulevardul Pipera (pana la intersectia Pod Pipera)

- Zona Ateneu

- Intrari Centrul Istoric (4 intrari)

- DN 1 (Pod Baneasa – Soseaua de Centura a Capitalei)

- Intrare Bucuresti – Bulevardul Pipera

- Intrare Bucuresti – Soseaua Pantelimon

- Intrare Bucuresti – Soseaua Oltenitei

- Intrare Bucuresti – Soseaua Berceni