Ludovic Orban „îngroapă” autostrada Comarnic-Brașov

Ludovic Orban a anunțat că tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov nu poate fi realizat într-o guvernare de tranziţie, de numai un an. Șeful Guvernului a declarat vineri, la Brașov, că acesta este un obiectiv care poate fi asumat într-un mandat de patru ani. Orban a spus că până la sfârșitul lunii decembrie se va lua o decizie privind realizarea autostrăzii: prin parteneriat public-privat sau numai cu bani de la stat.

Guvernul va lua în maximum o lună decizia referitoare la realizarea Autostrăzii Comarnic Braşov, respectiv dacă acest tronson se va realiza cu bani de la buget sau prin parteneriat public privat (PPP), a declarat vineri, la Braşov, premierul Ludovic Orban.

El a afirmat că guvernul Dăncilă "n-a făcut nimic" în acest sens.

"N-a făcut nimic. Din 2008 nu s-a făcut nimic. Nici nu mai ştim acum, e PPP, nu e PPP, vor să stabilească - e de interes strategic, se finanţează din buget, vrem să vedem exact care e situaţia. Strategia este să realizăm acest tronson de autostradă, fie de la buget, fie prin PPP. Dacă alegem soluţia parteneriatului public privat, nu se va ocupa domnul Ghizdeanu, că a plecat de la Comisia de Prognoză, nici Comisia de Prognoză care n-are niciun fel de capabilitate. Dacă alegem PPP, vom alege o formă de PPP care să fie realizată în acord cu toate standardele europene din domeniu şi, eventual, cu asistenţă din partea BEI, BERD, Băncii Mondiale, care să ducă la un contract de PPP într-adevăr funcţional şi care să permită realizarea acestui tronson de autostradă. Este posibil să decidem să o finanţăm şi de la bugetul de stat, în maximum o lună o vom lua", a declarat şeful Guvernului.

Potrivit lui Orban, „acum trebuie desţelenită" situaţia legată de Autostrada Comarnic Braşov, el referindu-se în context şi la "nebuniile" fostului premier Viorica Dăncilă.

„Cât am fost ministru al Transporturilor, pentru tronsonul Comarnic-Braşov am aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi am lansat procedura de realizare a unui contract de PPP pe care l-am lăsat după realizarea preselecţiei în care rămăseseră în competiţie 4 consorţii. Iar din 2008, de când am plecat de la Ministerul Transporturilor, nu s-a întâmplat nimic. (...) De fiecare dată, consorţiul care a fost selectat nu a găsit finanţarea.

Nebuniile lui Dăncilă legate de Comarnic- Braşov: după ce în prima fază, fără să anunţe Banca Mondială, care fusese convinsă de premierul anterior al PSD Mihai Tudose să vină să managerieze proiectul ăsta, a renunţat la serviciile Băncii Mondiale. (...) După care au scos din burtă un consorţiu câştigător care de fapt s-a dovedit că nu e câştigător că nu s-a adjudecat nicio procedură, că nu s-a semnat niciun contract, iar după aceea aceeaşi Vasilica Viorica Dăncilă a anunţat că vrea să o treacă, nici ea nu ştia bine ce să spună, pe lista investiţiilor strategice ca să fie finanţată din bugetul de stat”, a mai spus Orban.

Orban declara în urmă cu o săptămână că, dacă ar fi rămas ministru la Transporturi, ar fi fost realizate autostrăzile Sibiu-Pitești, Comarnic-Brașov și Centura Bucureștiului. El a mai spus că a pornit proiectele în timpul mandatului său, însă lucrurile nu au avansat nici după 11 ani.

În vară, fostul premier Viorica Dăncilă renunța la parteneriatul public-privat pentru autostrada Comarnic - Braşov. Dăncilă spunea, în 21 iulie că renunță „din cauza birocraţiei”.

În iunie anul trecut, Guvernul a anunțat că va renunța la negocierile cu Banca Mondială pentru finanțarea construcției autostrăzii Comarnic-Brașov. La acea vreme, parteneriatul public-privat era soluția dorită de Liviu Dragnea și de Darius Vâlcov.

În 30 decembrie 2018, premierul Viorica Dăncilă declara, referindu-se la termenul de finalizare a autostrăzii Ploieşti - Comarnic – Braşov, că acesta ar putea fi 2024, dar că speră să fie mai repede.