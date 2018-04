LOTO. Cine este noul milionar în lei, după ce s-a câștigat marele premiu la LOTO 6 din 49

LOTO. Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 1.375.546,09 lei (peste 295.000 de euro) a fost câștigat la extragerea din 15 aprilie 2018. Norocosul a investit doar bani pentru o variantă la 4 din 49, respectiv suma de 4,9 lei.

LOTO. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu doar o varianta simpla la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de numai 4,90 lei.

LOTO. Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat duminica trecuta, in data de 8.04.2018 si a fost in valoare de 6.613.179,07 lei.

LOTO. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.

LOTO, REZULTATE LOTO 6/49 pe 15 aprilie 2018. NUMERELE EXTRASE LA LOTO

Vă prezentăm rezultatele LOTO: Verificați dacă ați câștigat.

LOTO 6 DIN 49: 15 9 31 21 13 4

LOTO 5 DIN 40:21 13 27 37 36 32

NOROC: 1 5 1 5 3 6 8

SUPER NOROC: 4 3 0 0 0 0

NOROC PLUS: 7 0 8 4 0 6

JOKER: 13 44 5 42 43 + 6

LOTO, REZULTATE LOTO 6/49 pe 15 aprilie. NUMERELE EXTRASE LA LOTO

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO, REZULTATE LOTO 6/49 pe 15 aprilie. NUMERELE EXTRASE LA LOTO

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 227.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane lei (peste 262.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 769.600 de lei (peste 165.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 119.200 de lei (peste 25.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 304.500 de lei (peste 65.300 de euro).

LOTO, REZULTATE LOTO 6/49 pe 15 aprilie. NUMERELE EXTRASE LA LOTO

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

La tragerea SUPER NOROC de joi, 12 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 179.033,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-019 din Slatina si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

In primele trei luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.821.064 castiguri in valoare totala de aproximativ 56 milioane de euro

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.856 de castiguri, in valoare totala de peste 2,71 milioane lei (peste 583.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 15.362 de castiguri in valoare totala de aproximativ 459.000 de lei (peste 98.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 721 de castiguri, in valoare totala de peste 814.000 lei (peste 174.800 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.407 castiguri, in valoare totala de peste 98.500 de lei (peste 21.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 187 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 30.000 lei (peste 6.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 7.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 453.300 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 79 milioane lei (peste 16,94 milioane de euro).