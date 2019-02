Liderul Dreptei Liberale, atac la Kovesi: "Declarațiile ei fac rău României"

Președintele Dreptei Liberale, Viorel Cataramă este primul politician din Opoziție, care susține că Laura Codruța Kovesi nu face decât să se victimizeze. Politicianul este ferm convins că, prin aceste acțiuni Kovesi va pierde orice șansă de a ocupa postul de procuror general European, o pierdere majoră pentru România, în opinia lui Catarmă.

Președintele Dreptei Liberale, Viorel Cataramă, a afirmat, joi, că declarațiile Laurei Codruța Kovesi, prin care fostul procuror șef al DNA se victimizează, constituie o gravă eroare care va avea efecte negative asupra independenței justiției și a luptei anticorupție.

„Dreapta Liberală consideră că declarațiile publice ale doamnei Laura Codruța Kovesi constituie o gravă eroare, cu consecințe negative majore în luptă contra corupției, pentru independența justiției și consolidarea separației puterilor în stat. Această victimizare are următoarele efecte directe:

-pierderea oricărei șanse de a ocupa postul de procuror general European (pierdere majoră pentru România);

-ducerea în derizoriu a luptei împotriva corupției, discreditarea și îngreunarea eforturilor procurorilor DNA și a celorlalte instituții ale statului în luptă eficientă cu criminalitatea”, a declarat, joi, Viorel Cataramă.

Liderul Dreaptei Liberale susține că partidele de opoziție au demonstrat că lupta lor pentru independența justiției este una falsă și utilizată ca un pretext în bătălia cu PSD-ALDE.

„Totodată această situație a scos la suprafață un adevăr tulburător: partidele din opoziție (PNL, USR, PLUS) au demonstrat cu prisosință că lupta lor pentru independența justiției nu a fost și nu este sinceră, ci un simplu pretext pentru o bătălie cu PSD-ALDE pe un subiect sensibil pentru români; fiind toate partide socialiste, nu au soluții pentru problemele majore ale țării (discriminarea dintre aristocrația bugetară și ceilalți cetățeni, declinul sectorului privat și al exporturilor, creșterea importurilor și a împrumuturilor, restructurarea pe baze capitaliste a sănătății și învățământului). Klaus Iohannis, Dacian Cioloș au avut reacții care au anulat ani de muncă a unor instituții cu greu construite și au demonstrat cât rău pot face vorbele goale și nesincere!”, a completat Viorel Cataramă.

Acesta a adăugat că singura poziție echilibrată în ultima perioadă a fost a lui Augustin Lazăr.

„În tot acest balamuc, singura voce echilibrată a fost cea a procurorului general Augustin Lazăr, din păcate foarte puțin auzită. De aceea, Dreapta Liberală consideră că nu sunt toate speranțele pierdute și cere tuturor angajaților onești din structurile statului să continue lupta, fără a se baza pe vreun sprijin real din partea politicienilor. Iar cetățenii onești și bine intenționați trebuie să înțeleagă că azi, au fost trădați de toate partidele și că socialiștii (în ansamblul lor) trebuie aruncați la lada de gunoi a istoriei”, a conchis Cataramă.

Reacția lui Viorel Cataramă lui vine după ce fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunțat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.că este suspect într-un dosar în care i se aduc acuzații de abuz în serviciu.

"S-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție în calitate de suspect pentru infracțiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citație vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidență faptul că inițial am fost anunțată de procedura din Parlamentul European, am înțeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni și a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din țară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din țară pentru această audiere am primit această citație", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.