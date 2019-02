Liam Gallagher, Kaiser Chiefs şi Kovacs, la prima ediţie Fall in Love Festival

Liam Gallagher, fost membru al trupei britanice Oasis, Disclosure DJ set, Kaiser Chiefs şi Kovacs sunt primii artişti internaţionali confirmaţi la prima ediţie a Fall in Love Festival, care va avea loc între 31 august şi 1 septembrie, la Palatul Mogoşoaia, potrivit organizatorilor.

Celebrilor artişti internaţionali li se alătură Şuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak şi FiRMA în evenimentul care va sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima de toamnă, într-un decor de poveste.

Pe lângă concerte, festivalul va include evenimente alternative, specialităţi culinare, experienţe amuzante şi plimbări în parcul secular al domeniului Mogoşoaia.

Legenda Oasis Liam Gallagher va cânta, pentru prima dată în România, la Fall in Love Festival. Idol al multor generaţii, Liam s-a făcut remarcat pe scena muzicală internaţională ca solist al Oasis, una dintre cele mai de succes formaţii ale anilor ‛90, care a lansat hituri precum "Wonderwall", "Supersonic" şi "Don’t look back in anger".

După despărţirea de Oasis, Liam a fondat un nou proiect, numit Beady Eye, care a fost activ până în 2014, perioadă după care a anunţat lansarea single-urilor solo "Wall of Glass" (2017) şi "Chinatown" (2017), ambele fiind întâmpinate cu entuziasm şi urmate de concerte live la unele dintre cele mai importante festivaluri internaţionale. Albumul său de debut solo, "Settle", lansat tot în 2017, s-a dovedit un succes muzical şi comercial, ajungând în primele poziţii ale UK Album Chart.

Duoul Disclosure, una dintre revelaţiile scenei internaţionale de muzică electronică, a fost fondat în 2010, de fraţii Guy şi Howard Lawrence. Disclosure a ajuns în atenţia publicului larg cu ocazia primului single, "Tenderly/ Flow", lansat în 2012, continuând cu hituri precum "White Noise" şi "You & Me". Albumul de debut, "Settle", lansat în 2013, a fost un succes comercial, debutând pe primul loc în topul discurilor din Marea Britanie, şi a fost nominalizat la premiile Grammy în 2014. Al doilea album de studio, "Caracal", lansat în 2015, a fost nominalizat, de asemenea, la premiile Grammy în 2016.

Având un nume "împrumutat" de la o echipă de fotbal din Africa de Sud (F.C. Kaiser Chiefs), formaţia de indie rock Kaiser Chiefs a fost înfiinţată în 2013, în Marea Britanie. Inspiraţi, în principal, de muzica punk şi new-wave a sfârşitului anilor ‛70 şi ‛80, formaţia a lansat până în prezent şapte albume, un EP, o compilaţie şi numeroase single-uri, printre care se numără şi hitul "Ruby". Albumul de debut, "Employment" (2005), a primit trei Brit Awards şi s-a vândut în peste 3 milioane de exemplare. Printre hiturile trupei se numără "Parachute" şi "Stay Together".

Cântăreaţa olandeză Kovacs, pe numele ei întreg Sharon Kovacs, este una dintre cele mai puternice voci de blues şi soul ale scenei moderne. Cu vocea unei legende a blues-ului ascunsă sub look-ul ei distinct, cu capul ras şi gluga "de urs", Sharon Kovacs reprezintă un fenomen misterios care şi-a început ascensiunea în 2014, cu EP-ul intitulat "My Love", ce a fost parţial înregistrat în Cuba şi a devenit un hit european. Albumul ei de debut, "Shades of Black", a fost un succes comercial. Cântecele şi vocea sa i-au adus mai bine de 60 de milioane de vizualizări pe YouTube, un contract de imagine cu Viva Paris, numeroase premii, apariţii în deschidere pentru concerte susţinute de Robbie Williams şi prezenţe pe scenele marilor festivaluri.

Abonamentele pentru acces general la Fall in Love Festival 2019 au fost puse în vânzare la preţul de 129 de lei + taxe, pe www.bilete.ro şi în reţeaua naţională Bilete.ro.

Concertele şi activităţile alternative din cele două zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoşoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de Bucureşti, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveştile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie, potrivit organizatorilor, ALive.