Lenny Kravitz va susţine, în premieră, un concert în Cluj-Napoca

Lenny Kravitz revine în Romania, pentru un concert în premieră în Cluj-Napoca. Artistul a decis ca după întâlnirea din 2008 din București, să ofere românilor o nouă seară de neuitat. Pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul său album, Raise Vibration.

Pe data de 6 mai 2019, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca fanii vor asculta atât piesele noi ale artistului, dar și hituri precum: „Are You Gonna Go My Way”, „If You Can’t Say No”, „I Belong To You”, „Fly Away” și „American Woman”.

Concertul din Cluj-Napoca face parte din segmentul european al turneului mondial Raise Vibration ce va începe pe 26 aprilie 2019. Turneul cuprinde reprezentații în 16 țări de pe continent, printre care Franța, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria și, bineințeles, România.

Turneul promovează noul album Lenny Kravitz, lansat chiar pe 7 septembrie, Raise Vibration. Cel de-al 11-lea album al artistului subliniază sinergia mai multor genuri muzicale precum rock ‘n’ roll, funk, blues și soul. Cu un sunet proaspăt, actual, tineresc și îmbogățit de cele trei decenii de muzică, Raise Vibration devine un moment de renaștere creativă și reprezintă o realizare curajoasă, vie și ingenioasă demnă de măiestria și spiritul rebel ale lui Lenny Kravitz.

