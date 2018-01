„Le Figaro“: Un nou guvern la Bucureşti pentru a bloca Justiţia

Liviu Dragnea

În ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmărit de justiţie pentru corupţie, îşi continuă cruciada împotriva judecătorilor, scrie publicaţia franceză de dreapta „Le Figaro“.

„Executivul condus de Viorica Dăncilă, prima femeie premier în România, nu poate pune capăt instabilităţii guvernului, iar acest „vals guvernamental se explică doar prin diferitele încercări ale PSD de a reforma justiţia, pentru a-şi scăpa clientela de urmărire penală pentru corupţie, abuz de putere şi deturnare a zeci de milioane de euro“, notează cotidianul francez.

Bruxelles-ul şi-a exprimat, miercuri, „preocuparea“, avertizând Bucureştiul asupra „independenţei sistemului judiciar şi capacităţii de a lupta eficient împotriva corupţiei“, aceasta fiind „piatra de temelie a unei Românii puternice în Uniunea Europeană“.



„În ciuda mai multor avertismente, ultimele guverne de la Bucureşti au continuat, sub pretextul că se conformează cererilor Curţii Constituţionale, să modifice aproximativ 60 de articole din Codul Penal, schimbări al căror principal beneficiar nu este altul decât liderul PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.



Condamnat în 2016 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală, Dragnea nu poate ocupa funcţia de prim-ministru. În prezent, el este suspectat de deturnare de fonduri pentru proiecte de infrastructură pe vremea când era şef al unui consiliu judeţean, între 2000 şi 2012. De asemenea, el este judecat într-un dosar separat pentru „abuz de putere“ într-un caz de locuri de muncă fictive. Liviu Dragnea riscă închisoarea şi confiscarea bunurilor pentru a acoperi un prejudiciu estimat la 27 de milioane de euro!“, arată „Le Figaro“.



„În aceste condiţii, între puterea legislativă şi magistraţi bătălia se încinge. Cu un an în urmă, din cauza unor manifestaţii uriaşe, guvernul a eşuat în încercarea de a impune o ordonanţă de urgenţă care dezincrimina anumite infracţiuni de corupţie.



Dar social-democraţii nu au renunţat. Ministrul Justiţiei de la acea vreme, Florin Iordache, a fost schimbat, iar câteva luni mai târziu a fost plasat în fruntea unei comisii parlamentare, pentru a trece prin parlament o reformă mult mai amplă, menită să limiteze drastic independenţa judecătorilor şi a instrumentelor lor de investigaţie.



Puterea politică încearcă, de asemenea, să-i pună sub presiune, forţându-i să răspundă anchetelor parlamentare şi să-şi demonstreze integritatea morală. Aceste noi legi scad , de asemenea, din competenţele Preşedintelui Republicii, oponent politic al PSD, care este exclus din procedurile de numire a judecătorilor de rang înalt şi poate să-i respingă o singură dată, lăsând terenul liber pentru numiri de către majoritatea parlamentară“, arată cotidianul francez.



„Pentru a distrage atenţia opiniei publice, concentrată pe activitatea acestei comisii „Iordache“, Liviu Dragnea a forţat schimbarea premierului la sfârşitul lunii iunie 2017. El a numit un al doilea guvern, dar mai mulţi miniştri au fost supuşi cererilor de acuzare din partea DNA. La acel moment , UE a strâns din dinţi . În octombrie 2017, al doilea prim-ministru demisionează la cererea lui Dragnea ...“, scrie „Le Figaro“.



Ultimele cartuşe



În acest timp, subliniază publicaţia, „comisia de la Iordache“ şi-a încheiat activitatea şi a votat toate pachetele de legi care reformau justiţia, chiar înainte de Crăciun, cu toate că oamenii au ieşit în stradă în fiecare seară în faţa Parlamentului, în ciuda frigului şi a zăpezii.



Sâmbătă, 20 ianuarie, au fost aproape 50.000 în Bucureşti. Dragnea mută din nou. Îl schimbă, fără să dea nici o explicaţi, pe „premierul“ pus tot de el , cu Viorica Dăncilă.



„Am încredere în ea“", spune Dragnea, „pentru că este o persoană decentă, plăcută, neconflictuală, extrem de comunicativă şi competentă. Nu s-a distanţat niciodată de iniţiativele noastre de îmbunătăţire a legilor justiţiei "...

„Acest guvern, care în mod normal va depune jurământ luni, este plin de fidelii lui Dragnea, pe care timpul îl presează. Liderul PSD îşi joacă ultimele cartuşe. El intenţionează să impună punerea în aplicare a noilor legi cu privire la justiţie, în ciuda mesajelor alarmante ale Bruxelles-ului şi a riscului unei revolte populare mai mari decât până acum, concluzionează „Le Figaro“.



