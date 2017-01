Iohannis: Am semnat trecerea în rezervă a lui Coldea. Serviicile să nu se amestece în politică!

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, în care a precizat că a semnat decretele pentru eliberarea din funcţie şi trecerea în rezervă a lui Florian Coldea. Totodată preşedintele a mai precizat că în opinia sa, Serviciile nu trebuie să se amestece în politică, iar noua majoritate parlamentară trebuie să vegheze asupra legislaţiei din domeniul securităţii naţionale, dar şi asupra modului în care se exercită controlul parlamentar asupra Serviciilor Secrete.

Redăm cele mai importante declaraţii ale preşedintelui:

"Tocmai am semnat cele două decrete care îl privesc pe generalul Coldea de la SRI, eliberarea din funcţie şi trecerea în rezervă. S-a discutat mult despre Serviciile Secrete. Sunt foarte importante pentru securitatea naţională. Îşi fac treaba şi câteodată, opinia publică nu ştie multe despre ce fac. Aceste discuţii poate ar părea contraproductive, dar eu cred că este bine că în aceste zile s-a discutat despre Serviciile Secvrete, despre rolul şi locul lor, despre controlul parlamentar, despre comisiile care trebuie să verifice activitatea serviciilor. Pentru ca serviciile să-şi facă treaba bine este important să trasăm cel putin două linii roşii: una se referă la cum se relationează serviciile la politică - dacă e bine sau nu ca ele să se amestece în politică. Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Păerera mea e că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică. Daca vrem sa avem Servicii Secrete puternice care isi fac treaba bine, este clar nevoie de un control parlamentar efectiv, eficient si transparent. Nu se poate ca politica unui partid sa defineasca modul în care se face controlul parlamentar. Acum sunt unii la putere, apoi altii, dar Serviciile raman. Noul Parlament are multa treaba in domeniul securitatii nationale. Impreuna cu consilierii mei, am numărat şi am constatat că e nevoie de modernizarea a cel putin 12 legi din domeniul securităţii nationale din care jumătate se referă la munca şi domeniul de activitate al Serviciilor. Avem o noua majoritate in Parlament. Aceasta noua majoritate are evident un rol foarte important, rolul hotarator in felul cum se abordeaza aceste chestiuni legate de securitatea nationala. Aceasta majoritate cred ca va trebui sa dovedeasca in aceasta speta, a securitatii nationale, si in cea mult zvonita a amnistiei si gratierii, sa dovedeasca daca e matura sau mai are de lucru. Masura maturitatii noii majoritati parlamentare va fi felul in care abordeaza legislatia in domeniul securitatii si a legilor justitiei, in special o posibila abordare legislativa de tip amnistie si gratiere. Ce majoritate vom avea? Inca nu stim. Deocamdata nu a facut nimic. A, a votat cateva promisiuni populiste din campanie, si-au pus niste sefi de comisii, dar asta a fost usor. Vom avea o majoritate care va vrea sa dovedeasca ca face jocurile in Parlament, care va dori sa albeasca dosarele celor incriminati? Sau o majoritate matura, care intelege ca Romania e numai una si care va veni langa preseditne pentru ca impreuna sa garanteze securitatea nationala, statul de drept si impreuna sa dovedim ca Romania e sigura pentru cetateni si e o natiune puternica in corul celorlalte natiuni. Eu imi doresc a doua varianta: o majoritate matura si o astept. Va doresc o seara buna"

Iată anunţul oficial al Administraţiei Prezidenţiale, privind declaraţiile de presă ale preşedintelui:

