Kelemen Hunor, după demisia lui Valentin Popa: Nu ne consulta, colaborarea cu el, extrem de dificilă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre demisia lui Valentin Popa că ”nu are prea multă importanţă” şi că îl interesează eliminarea prevederii potrivit căreia doar profesori cu studii superioare de specialitate pot preda limba română, la clasele minorităţilor naţionale.

Kelemen Hunor a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că îi este greu să comentez o demisie, care este un act unilateral şi este decizia ministrului Popa.

”Noi am avut în această perioadă câteva dispute serioase, el a zis că nu acceptă OUG spunând că a fost autorul ordonanţei simple şi, mai ales, a articolului în discuţie şi nu doreşte să anuleze acest articol şi a ales calea demisiei. Din punctul meu de vedere nu are prea multă importanţă, important este să corectăm acea greşeală a ministrului printr-o OUG, aceasta fiind solicitarea mea. Oricum, în cele două chestiuni, articolul din ordonanţa din august plus HG legată de UMF Târgu Mureş, nu ne-a consultat şi din punctul nostru de vedere colaborarea cu el ar fi fost extrem de dificilă”, a spus Kelemen.

Acesta a adăugat că nu ştie ce s-ar fi întâmplat cu solicitările UDMR dacă Valentin Popa nu ar fi demisionat şi nici dacă ar fi fost remaniat.

Sursa: mediafax.ro