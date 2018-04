Ionela Prodan, internată în spital. Anunț de ultimă oră despre starea îndrăgitei cântărețe

Ionela Prodan, 70 de ani, este internată la Spitalul Elias în stare gravă. Cunoscuta cântăreață de muzică ușoară suferă de probleme cardiace, iar recent doctorii i-ar fi descoperit un cancer la pancreas, potrivit evz.ro

Ionela Prodan trece prin momente delicate, după ce i s-ar fi descoperit un cancer pancreatic. Cântăreața părea că s-ar simți mai bine, la începutul săptămânii trecute, astfel că a părăsit salonul VIP pe care îl ocupase la spitalul Elias din Capitală. Din păcate, lucrurile s-au agravat în ultimele zile.

"Mama se simte așa și așa. Starea ei este staționară", a spus în această dimineață Anamaria Prodan, fiica Ionelei Prodan, pentru www.realitatea.net.

Reacția fiicei Ionelei Prodan vine după ce, ieri, presa a scris că "Nu credem că va trece de această noapte. Starea este extrem de gravă, semnele vitale sunt minime. Doctorii au făcut tot ce au putut şi acum totul ţine de organismul doamnei Prodan".

Ionela Prodan, nascuta pe 6 octombrie 1947, la Dabuleni, este cantareata de muzica populara cunoscuta mai ales pentru colaborarea cu Ion Dolanescu.

Ionela Prodan a urmat cursurile Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii din Craiova.

Ionela Prodan s-a remarcat in 1970, la Festivalul Maria Tanase din Craiova, unde a primit marele premiu. In anii 1990 a renuntat la cariera muzicala.

Ionela Prodan a fost realizator al emisiunii de folclor romanesc "Din bucata mea de paine" de la Radio Romania, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor "Iti mai aduci aminte, doamna" si "Cantecul si casa lui".

In perioada 2001 - 2004, Ionela Prodan a coordonat in cadrul Ministerului Culturii departamentul de promovare a culturii traditionale.

In noiembrie 2002, presedintele Ion Iliescu i-a conferit Crucea nationala Serviciul Credincios clasa a III-a, iar in anul 2003, i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor de catre presedintele Romaniei.