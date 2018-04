Iohannis, cu ochii pe Siria. România, ”profund îngrijorată”, condamnă utilizarea armelor chimice

Criza din Siria, subiect de discuții la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la evoluțiile recente din Siria, la întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze.

”Klaus Iohannis a exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la evoluțiile recente din Siria, condamnând ferm utilizarea armelor chimice în conflict, care nu este justificată de niciun considerent. Președintele României a arătat totodată că aceste evoluții, în ciuda condamnărilor și reacțiilor internaționale față de utilizările anterioare ale armelor chimice în Siria, indică faptul că nu au fost trase, din păcate, concluziile care se impuneau”, anunță un comunicat al Administrației Prezidențiale, după întâlnirea lui Iohannis cu ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian.

”Ministrul de externe francez a prezentat poziția fermă a Franței, pentru care utilizarea armelor chimice în Siria reprezintă o „linie roșie” și un element de preocupare pentru întreaga comunitate internaţională”, mai precizează comunicatul.

Ministrul de externe Teodor Meleșcanu exprimase la rândul său, anterior, o poziție similară.

"România condamnă ferm utilizarea armelor chimice în orice circumstanţe, în orice împrejurare, dar mai ales atunci când este vorba de folosirea lor împotriva civililor. Sprijinim ferm ideea de a investiga, de a pune la dispoziţia organismului special, un organism care trebuie să fie imparţial şi independent, toate datele pentru a putea să vedem care sunt realităţile din teren şi, în al doilea rând, măsurile care ar trebui să fie întreprinse la nivelul societăţii internaţionale", a afirmat şeful diplomaţiei române.

După ce peste 40 de oameni au murit, sâmbăta trecută, în urma unui presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenţilor lângă capitala siriană Damasc, Donald Trump a condamnat atacul "atroce" comis asupra unor "civili nevinovaţi" şi a spus că va lua o decizie cu privire la paşii de urmat în următoarele 24 - 48 de ore.

Miercuri, Donald Trump a lansat un avertisment fără precedent la adresa Rusiei, sugerând că atacul asupra regimului de la Damasc va începe în curând.

”Rusia a promis că va doborî orice rachetă trasă spre Siria. Rusia, pregătește-te, pentru că vor veni, noi și inteligente. Nu ar trebui să fii aliata unui Animal care atacă cu arme chimice, care omoară oameni și îi face plăcere”, a scris Trump pe Twitter.

Întrebat dacă mesajul publicat recent de preşedintele Trump în privinţa situaţiei din Siria "ajută" Franţa să ia o decizie în această chestiune, Le Drian a afirmat: "Franţa este autonomă în deciziile sale".

Trump a revenit joi cu un mesaj vag. ”Nu am spus niciodată când va avea loc atacul din Siria. Ar putea avea loc în curând sau nu chiar atât de curând. În orice caz, SUA, sub administrația mea, au făcut o treabă fantastică, scăpând regiunea de ISIS. De ce nu am auzit un ”Mulțumesc, America?”, a scris Donald Trump pe Twitter.