Invazie de căpușe în toată țara. Cum recunoşti muşcătura insectelor

Muşcătura de căpuşă, netratată, poate duce chiar la boala Lyme - supranumită boala cu o mie de feţe deoarece simptomele sunt febră, dureri de cap, dureri în gât, oboseală marcată, dureri musculare, iar diagnosticul este pus cu greu chiar şi de medicii specialişti.

Riscul a crescut în aceste zile călduroase datorită stilului sumar de îmbrăcăminte, dar şi a înmulţirii coloniilor de căpuse în spaţiile verzi, tufişuri, pe sub arbori.

Doar 30% din bolnavii de Lyme îşi mai amintesc că au fost muşcaţi de căpuşă. Totuşi căpusa adultă poate fi vazută cu ochiul liber şi trebuie scoasă imediat iar nimfele arată ca un punct negru cât un varf de ac.

Căpuşa adultă este vizibilă pe piele, mai dificil în zonele piloase, dar nimfele sunt foarte greu de vizualizat şi apar ca un punct negru cât un vârf de ac.

Căpuşa înţeapă pielea cu ajutorul aparatului bucal, iar glandele ei salivare injectează o substanţă anticoagulantă. Căpuşa rămâne ataşată de piele câteva ore până ce se umple de sânge, mărindu-şi dimensiunile în mod spectaculos.

Nu strângeţi căpuşa care v-a muşcat între degete pentru a nu pompa din conţinutul său intestinal, cu microbi, în sângele dumneavoastră.

Dacă aţi extras o căpuşă trebuie să consultaţi imediat un medic, mai ales dacă apar modificări la nivelul muşcăturii sau apar simptomele variate ale asa-numitei ,,gripe de vară" însoţită de dureri musculare, transpiraţii sau nas înfundat.

Este imposibil să recunoşti muşcătura de căpuşă doar după aspectul pielii. Lucrurile sunt clare doar dacă ai găsit insecta pe corpul tău.

Diagnosticul este pus cu dificultate chiar şi de un medic experimentat iar antibioterapia este necesară. Multi pacienţi ajung să nu fie diagnosticaţi sau sunt diagnosticaţi ca având: scleroză multiplă, reumatism sau poliartrită reumatoidă, tulburari psihice , neuropatie alcoolică sau neuropatie diabetică.

"În cazul mușcăturilor de căpuşe este util de ştiut că chiar dacă se încearcă extragerea corpului căpuşei, capul acesteia rămâne înfipt în piele. De aceea, este necesară fie prezentarea la medicul de familie, fie într-un serviciu de urgenţă, unde să poată scoate pe cale de mică chirugie capul căpuşei din piele", a explicat Gabriel Perianu, medic primar urgenţe.

Nu i se poate recomanda unei persoane să evite ieşirile în natura. În schimb, un bun mijloc de prevenire este purtarea de încălţâminte închisă (nu vorbim de culoare, ci de izolarea labei piciorului - adidaşi ori bocanci, nu sandale sau papuci) şi de pantaloni lungi şi de tricouri şi bluze cu mânecă lungă.

SIMPTOME



"În unele cazuri, pe pielea pacientului apare un eritem în formă de ţintă ori un eritem migrator, care apare o zi într-un loc, apoi în altul şi aşa mai departe", explică doctorul. Însă sunt şi cazuri în care acest eritem nu apare. Simptomele bolii Lyme sunt destul de uşor de confundat cu cele ale unor alte boli, mai ales cu cele ale răcelii şi gripei. Acest detaliu a făcut şi ca boala Lyme să fie şi denumită "boala cu 1000 de feţe".



O altă mare problemă este că, la unele persoane, semnele bolii apar foarte târziu, chiar şi după un an.



ANALIZE



După ce am fost muşcaţi de o căpuşă din grupul Ixodes, cu aspectul descris mai sus, este posibil să avem această boală infecţioasă ori nu. Aici intră în joc organismul uman.



"Sunt persoane care au fost muşcate de aceste căpuşe, dar care formează anticorpi şi nu fac această boală". Modalitatea de a afla o reprezintă testele de laborator (microscopia în câmp întunecat şi Westernblot-ul sunt cele mai folosite). Preţul acestor analize este cuprins între 150 şi 200 de lei. În trei zile (testul Westernblot) sau în 10 zile (microscopie), vei primi rezultatul.



TRATAMENT



Atunci când testul este pozitiv se determină şi stadiul bolii pacientului. Dacă este Lyme cronic atunci tratamentul cu antibiotice durează luni întregi şi trebuie să fie atent supravegheat de doctor. În cazul în care pacientul are acel eriteme de care vorbeam mai sus, i se administrează un tratament profilactic. Antibioticul prescris adulţilor este doxiciclină (se ia o singură pastilă pe zi), iar copiilor - amoxicilină.