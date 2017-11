Imagini extraordinare - cum sunt ŞTERŞI 200 de ani de pe un tablou

Britanicul Philip Mould, istoric și comerciant de artă, a publicat pe contul său de Twitter cum restaurează o pictură din 1618. Potrivit lui Mould, aceasta era acoperită cu mai multe straturi de lac ce aveau o vechime de circa două sute de ani. Din acest motiv pictura s-a îngălbenit mult, relatează Meduza.

După cum a spus Mould, portretul este al unei femei care a trăit în Anglia în timpul domniei regelui James I. La momentul realizării picturii, acesta avea 36 de ani. Alte detalii nu sunt cunoscute.

Picturile în ulei sunt vernisate pentru a le păstra și pentru a le proteja de influența factorilor externi. Cu toate acestea, în timp, stratul de acoperire începe să devină galben.

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE