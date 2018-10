Ileana Stana Ionescu s-a retras din teatru, după 60 de ani de activitate. Adevăratul motiv

De câteva săptâmâni bune, talentata actriţă Ileana Stana Ionescu s-a retras din teatru, după 60 de ani de activitate, lăsând locul colegilor mai tineri. Actriţa a povestit în cadrul unei emisiuni TV motivul pentru care a luat această decizie neaşteptată.

Îndrăgita actriţă în vârstă de 82 de ani a decis se retragă în plină glorie de pe scena teatrului. După ce a jucat în sute de piese şi filme, devenind una dintre cele mai îndrăgite actriţe de comedie, Ileana Stana Ionescu a decis că este mai bine ca ultimii ani de viaţă să îi petreacă acasă, cu soţul ei, Andrei Ionescu.

"Am vrut să renunţ acum, ca să fiu în amintirea oamenilor aşa cum sunt astăzi. Am zis să întrerup teatrul, să trag cortina, cum se spune acum. Nu se poate şti ce-ţi oferă viaţa. Nu aş vrea să-mi pun colegii într-o situaţie neplăcuă. Vreau să-şi aducă aminte de mine fermă, în putere, aşa cum am terminat de fapt teatrul, cum am ieşit din el. Soţul meu m-a ajutat foarte mult, m-a încurajat... Acum voi fi în familie, la căsuţa mea de care ne vom bucura. Vreau să ne bucurăm de tot ce e în jurul nostru. Avem un fiu plecat în America, cu care ţinem legătura datorită tehnologiei, avem şi un nepot de 8 ani. Au fost aici şi au stat 3 săptămâni", a povestit Ileana Stana Ionescu, conform click.ro.