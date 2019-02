Horoscop sâmbătă, 23 februarie. Relația unor nativi se clatină

Horoscop sâmbătă, 23 februarie. Iată ne ne rezervă astrele într-o zi geroasă de final de iarnă.

BERBEC

Cei din jurul tau sunt risipitori, neglijenti cu banii sau cu bunurile lor, incat ar putea face gafe imense intr-un moment de neatentie, dar noroc ca te au pe tine alaturi pentru a-i mai trage de maneca atunci cand vezi ca sunt cu capul in nori. Tu stii sa faci bani din piatra seaca, esti un exemplu de spirit materialist, care manevreaza sume mari cu cap si cu prudenta, fara a risipi si fara a risca nimic, si cine iti asculta sfaturile, ar avea numai de castigat.

TAUR

Ai ocazia de a sta in compania unei persoane care iti inspira virtuozitate, maiestrie, perfectiune! Iti este net superior si onoarea de a-i sta alaturi e in beneficiul tau, primesti de la el informatii valoroase, sfaturi utile, deci tine-le minte, pentru ca le vei folosi candva.

GEMENI

Daca il ai si pe partenerul de viata alaturi neconditionat, esti capabil de orice, pentru ca primesti din partea sa toate resursele necesare pentru a reusi. Iubirea sa, stimulentele sale, incurajarile care vin sincer si tonic de la el, devin motorul tau principal de energie pentru ceea ce ti-ai propus.

RAC

Nimic nu se repara peste noapte, ci e nevoie de o perioada de convalescenta pentru ca totul sa se echilibreze. Esti pe calea cea buna, spre momentul in care vei spune ca totul a revenit la normal, dar trebuie sa mai ai rabdare. Mai sunt unele mici semne care te tot trag inapoi, te mai incearca unele mici dureri, firesti dupa o perioada de criza. Priveste aceste cuvinte ca pe o metafora, pentru ca tu esti intr-o astfel de etapa, cea de dupa boala: acum urmezi cu sfintenie tratamentul potrivit pentru a te vindeca.

LEU

Stresul te face sa vezi in jur doar inamici si belele, dar problema nu e la tine, ci la cei pe care ai ghinionul sa-i atragi alaturi de tine. Cineva cu reputatie indoielnica, cu un caracter dubios, cu intentii nu tocmai bune se apropie de tine si urmareste sa se foloseasca de tine, dar trebuie sa-ti sune repede clopotelul, inca de la primele semne ca ar avea ceva de ascuns.

FECIOARA

Incetul cu incetul se face otetul. Asa si tu, esti intr-un prelung proces de dezvoltare, de perfectionare, dar esti pe calea cea buna. Se vad deja efectele studiului tau aprofundat, si esti din ce in ce mai multumit de tine. Multa lume vede ce mult ai evoluat, apreciaza progresele tale si te motiveaza sa mergi mai departe in efortul tau de cizelare si desavarsire.

BALANTA

E o placere sa te bucuri cat mai mult timp de linistea din jurul tau, deci nu-ti dori sa treaca acest moment de tihna, chiar aveai nevoie de o pauza si pentru ca nu se intampla nimic, se poate spune ca e o zi pe placul tau. Chiar daca pari pasiv si dezinteresat de tot ce se petrece in jur, este exact atmosfera pe care o doreai, pentru ca asa te poti odihni un pic, te detasezi de griji si probleme, si gasesti starea necesara unei analize la rece a situatiei in care te afli.

SCORPION

Vestile care sosesc astazi au rolul de a calma spiritele, de a echilibra o situatie tensionat sau de a restabili ordinea in treburile tale. Te linistesti ca prin minune, iar aceasta tihna reinstalata are un efect benefic pentru continuarea unor proiecte. Atat timp cat esti agitat si nervos, nu te poti concentra eficient la ce ai de facut, dar daca scapi de un stres, dintr-o data descoperi solutiile mult mai rapid decat inainte.

SAGETATOR

Participi azi la un fel de curs in care acumulezi informatii noi si o experienta superioara in domeniul in care te pregatesti temeinic. Discutia pe care o ai cu un profesor sau cu un specialist clarifica o serie de intrebari care te macina si simti ca lucrurile devin din ce in ce mai limpezi.

CAPRICORN

Azi te joci de-a iubirea in cel mai copilaresc mod, pentru ca nu e momentul sa discuti despre planuri comune, despre viitor, despre decizii de cuplu cu o incarcatura capitala. Ia-o mai usor, bucura-te de tot ce simti, de fluturii din stomac, de distractia care insoteste fiecare clipa petrecuta in doi, fara sa pretinzi de la celalalt angajamente de cursa lunga.

VARSATOR

Ajungi la capatul unei actiuni care te-a solicitat la maximum iar finalul este de-a dreptul relaxant. Iti poti recapata linistea pentru ca totul ajunge la capat si poti sa te detasezi de tot iuresul evenimentelor din ultima perioada.

PAEȘTI

Prietenii sunt foarte importanti in momentele critice. Vei descoperi azi ce usor iti revii daca accepti alaturi de tine oameni cu tonus pozitiv, care te ridica si pe tine inapoi la suprafata. Cauta persoanele potrivite care sa te ajute sa-ti revii, deci fugi de altii si mai tristi, si mai impovarati de probleme. Optimistii iti vor ridica moralul si te vor readuce la lumina, ca atare trebuie sa-ti alegi cu grija anturajul.

