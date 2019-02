Horoscop. Cele mai puternice zodii. Nu le învinge nimeni și nimic!

Horoscop. Știai că sunt zodii pe care nu le învinge nimeni și nimic, zodii care pot aduce și luna de pe cer oamenilor pe care îi iubesc? Tu te numeri printre ele?

Iată care sunt cele mai puternice zodii!

Berbec

Profil: Sunt persoane energice si aventuroase, incapatanate ca un berbec. Pot traversa si muntii daca au de rezolvat o situatie si nu se dau in laturi de la nimic.

Precautii: Sunt foarte incapatanati si rebeli, iar uneori impulsivi.

Personalitati: Charlie Chaplin, Lady Gaga.

Scorpion

Profil: Sunt pasionali si manati de instinct. Isi stabilesc un tel si pornesc in atingerea lui. Vor ajunge acolo, fara sa le pese prea mult de modul in care o vor face.

Precautii: Sunt aroganti si predispusi spre critica.

Personalitati: Pablo Picasso, Ryan Gosling, Katy Perry.

Rac

Profil: Sunt puternici si perseverenti. Stiu care sunt punctele forte si punctele slabe si sunt foate ambitiosi.

Precautii: Ambitia ii face putin prea pretentiosi.

Personalitati: Meryl Streep, Frida Kahlo, Printul William.

Leu

Profil: Sunt, probabil, cel mai puternic semn al zodiacului. Sunt lideri innascuti, cu o personalitate dominanta. Au strategia in sange si, in plus, sunt si foarte carismatici.

Precautii: Sunt mandri si incapatanati si cateodata au de suferit din cauza asta.

Personalitati: Madonna, Barack Obama, Jacqueline Kennedy Onassis.

