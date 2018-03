Horoscop 8 martie. Zodia pentru care s-ar putea prăbuşi totul! Necazurile nu-i dau pace nici azi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 8 martie 2018.

Berbec



Astazi debordezi de energie si acest lucru te va ajuta in ceea ce ai de facut. Vei fi prins cu treburi toata ziua si vei ajunge acasa epuizat, dar cu problemele rezolvate.



Taur



Trebuie sa iei o decizie in privinta unei schimbari pe care esti nevoit sa o faci la locul de munca. Nu iti este usor pentru ca nu vrei sa-ti fie afectat stilul de viata in niciun fel.



Gemeni



Inainte sa spui ceva, verifica daca lucrurile stau chiar asa cum crezi tu. Exista riscul de a te insela in privinta oamenilor din jur si ai putea avea parte de necazuri din cauza asta, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Ai primit o noua responsabilitate si va trebui sa te descurci fara niciun ajutor. Incearca sa te concentrezi pentru ca, altfel, sefii vor crede ca nu esti capabil.



Leu



Te simti fara energie de cateva zile. Ai putina rabdare pentru ca se apropie weekend-ul. Ai grija ce program iti faci, sa ai timp si pentru odihna. Nu te lasa angrenat in discutii contradictorii.



Fecioara



Ai fost foarte prins cu treburi si ai uitat de promisiunea facuta unui membru al familiei. Trebuia sa il ajuti sa faca ceva, insa nu ai mai facut-o. Gaseste repede o varianta pentru a te revansa.



Balanta



Te-ai bagat in prea multe si partenerul iti reproseaza acum ca nu ai timp sa te ocupi si de el. Fa-i o surpriza si petreceti mai mult timp impreuna astazi.



Scorpion



Acum, ca ai aflat ca ti s-a indeplinit o dorinta mai veche, nu mai ai rabdare si vrei sa ajungi acasa cat mai repede. Abia astepti sa savurezi in liniste momentul.



Sagetator



Cantaresti cu atentie toate informatiile inainte de a lua o decizie, insa acum te grabesti si spui ceva pe fuga si pleci. Abia peste cateva saptamani vei afla daca a fost un gest necugetat sau nu.



Capricorn



Esti foarte romantic astazi. De cateva zile te gandesti cum sa faci sa-ti surprinzi partenerul cat mai placut. Te-ai decis: incepeti cu un film, apoi o mica cina...



Varsator



Fii precaut! Ar putea aparea o problema pe care nu o vezi acum, dar care te-ar putea deranja mai incolo.



Pesti



Nu intotdeauna iti ies lucrurile asa cum speri, dar astazi te dai peste cap ca sa iti pui in ordine ideile in asa fel incat, la final, sa fie cum vrei tu. Ai parte de succes, insa dupa multe ore de munca.