Horoscop 6 septembrie. O zodie își dă viața peste cap. Răsturnări spectaculoase de destin

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 6 septembrie 2019.

Berbec



Astazi ai putea avea parte de o discutie mai aprinsa la job. Ai o personalitate puternica si s-ar putea sa intri in conflict cu un alt Berbec.







Taur



O veste buna, una rea. Daca de dimineata primesti o veste buna care te face sa zambesti toata ziua, este posibil ca spre seara sa iti dispara zambetul cand vei afla de o suma destul de mare pe care esti nevoit sa o achiti urgent.



Gemeni



Ai niste indoieli in legatura cu felul in care ar trebui sa actionezi intr-o anumita situatie si simti nevoia sa ceri sfaturi altor persoane.



Rac



Fii atent la ce semnale iti transmite corpul zilele astea. Treci printr-o perioada mai dificila pentru sanatate si, daca nu esti atent, risti sa te imbolnavesti, scrie Ziua de Cluj.



Leu



S-a cam dus vara si incepi sa-i dai dreptate partenerului de viata in legatura cu propunerea pentru concediul de anul acesta.



Fecioara



Te asteapta o sedinta lunga si grea. Ai grija la tot ce spui pentru ca lucrurile pot fi interpretate destul de usor, bineinteles, in dezavantajul tau.



Balanta



Daca esti atent la ce se intampla astazi in jurul tau, vei observa ca toti susotesc si vorbesc pe la spatele tau.



Scorpion



Este o zi buna pentru afaceri. Vei cunoaste persoane interesate sa incheie parteneriate noi si ti se propun colaborari interesante.



Sagetator



Ai foarte mult de munca, insa nu ai niciun pic de chef. Te simti obosit si astepti cu nerabdare weekend-ul.



Capricorn



Trebuie sa iei rapid o decizie. Ai grija ce faci sau ce spui pentru ca alegerea ta poate incurca mai multe persoane.



Varsator



Esti plin de energie si asta te face sa fi foarte activ astazi. Atitudinea ta este apreciata de sefi si poti avea chiar o surpriza placuta la job.



Pesti



De dimineata te intinzi la povesti cu toata lumea: de la vecinul de la bloc si vanzatoarea de la magazinul din colt, pana la toti colegii de munca cu care te intalnesti.