Horoscop 6 martie. Noroc pe toate planurile pentru o zodie! Parcă i-a pus Dumnezeu mâna în cap!

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 6 martie 2018.

Berbec



Astazi ai ocazia sa iti dezvalui partea creativa. Te-ai implicat in activitati care cer solutii noi si te obliga sa gandesti totul mult mai in detaliu. Iti place ce faci si nici nu simti cum trece timpul.



Taur



Desi este o perioada stresanta la job, tu esti plin de energie si pus pe treaba. Colegii sunt nedumeriti, nu inteleg de unde atata entuziasm.



Gemeni



Rudele au aflat ce planuri ai si acum te iau la intrebari. Nu esti dispus sa le dai prea multe detalii, dar nici nu ai vrea sa superi pe cineva. Solutia va veni din partea partenerului de viata.



Rac



Ai primit o oferta de job atat de tentanta, incat nu poti sa nu iti pui anumite semne de intrebare. Inainte de a lua vreo decizie, incearca sa te asiguri ca nu este vorba despre eroare, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti in verva si faci impresie buna oriunde ajungi astazi. Profita de asta si incearca sa iti promovezi putin proiectele. Muncesti mult si meriti putin ajutor. Nu poti stii de unde apare...



Fecioara



Ai grija ce vorbesti astazi, ce intrebari pui si cui i le adresezi, pentru a nu ajunge sa superi pe cineva important. In privinta relatiei cu persoana iubita, lucrurile incep sa se imbunatateasca.



Balanta



O zi speciala la job: primesti felicitari pentru realizarile tale din ultima perioada. Nimeni nu stie, insa, cata munca a insemnat pentru tine. Oricum, esti gata sa repeti experienta.



Scorpion



Ai un plan maret, dar ti-l blocheaza seful. Considera ca este mult prea riscant si te someaza sa renunti. Dupa ore intregi de discutii va intelege unde vrei sa ajungi.



Sagetator



Te surprinde reactia unui membru din familie la ceea ce se petrece in jur. Trece printr-o perioada mai rebela si trebuie sa-i explici mai clar cum stau, de fapt, lucrurile.



Capricorn



Cineva iti cere sa iti filtrezi opiniile, dar tu nu esti de acord cu asta. Nu iti pasa ce cred ceilalti. Indiferent de consecinte, vrei sa iti spui parerea atunci cand consideri. Si o spui in gura mare.



Varsator



Dispui de o suma frumusica si esti gata sa iesi la cumparaturi sa-i "strici". Mai asteapta cateva zile, pentru ca s-ar putea sa intervina o situatie in care o sa ai mare nevoie de ei.



Pesti



Ti se anunta o vizita mai spre seara care o sa iti faca multa placere. Pana atunci, chiar daca nu ai stare, pune-te pe treaba. Fa tot ce ai de facut sa nu te trezesti la finalul programului ca mai ai de lucru.