Horoscop 30 iunie. Zodia care va descoperi adevăruri dureroase. Viaţa i se schimbă radical!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 30 iunie 2018.

Berbec



In loc sa reactionezi imediat, ar trebui sa asculti ceea ce au de spus cei din jur. Poate asta te-ar ajuta sa eviti unele greseli pe care ai putea sa le faci daca te grabesti. Nu fii orgolios!



Taur



Este posibil sa ti se ofere o sansa care se va dovedi, in scurt timp, deosebit de avantajoasa. Chiar daca, la prima vedere, ai impresia ca nu ti se potriveste, s-ar putea sa ai o surpriza placuta, la final.



Gemeni



Relatia cu persoana iubita este buna si stii ca ai pe cine sa te bazezi la nevoie, insa ai grija la aspectul romantic. A trecut ceva timp de cand nu ati mai sarbatorit ceva impreuna sau nu ati mai iesit la o cina doar voi doi, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Un vechi colaborator iti face o propunere. Proiectul la care vrea sa lucrati este interesant, dar te incurca termenele stabilite. Evita sa dai raspunsul pe loc, gandeste-te bine inainte de a lua o decizie.



Leu



Esti invitat la un eveniment oficial la care nu prea ai chef sa participi... Vezi ce faci, sa nu superi vreo persoana apropiata. Ar fi pacat sa-ti strici relatiile pentru un moft de cateva ore.



Fecioara



Iti place ceea ce faci si de aceea munca nu te oboseste. Totusi, mai ia cate o pauza si iesi sa-ti vezi prietenii. I-ai cam neglijat in ultimele saptamani si incep sa creada ca o faci intentionat.



Balanta



Incepe weekend-ul si ti-ai facut planuri inca de acum o saptamana. Problema este ca la job apare ceva neprevazut si trebuie sa petreci cateva ore, si sambata, la birou. N-ai incotro, va trebui sa gasesti o varianta de compromis.



Scorpion



Vrei sa te apuci de un proiect mai vechi, dar pentru asta ai nevoie de sustinere financiara. Te-ar putea ajuta cineva din anturaj, o ruda mai bogata sau poate chiar partenerul.



Sagetator



Treburile merg bine la job, mai ales in ultima vreme, de cand ai finalizat, cu succes, ultimul proiect. Poate-i convingi pe cei din jur sa iti sprijine si initiativele personale. Ai un hobby care iti aduce multe satisfactii.



Capricorn



Muncesti mult, dar ai tendinta sa iti pierzi prea mult energia si timpul pe detalii si asta te epuizeaza. Profita de zilele de weekend si odihneste-te. Ai grija si la ce mananci, sa nu exagerezi cu nimic.



Varsator



Un prieten cu probleme de sanatate iti va solicita ajutorul. Vei lasa deoparte tot ce ti-ai programat pentru a-l putea ajuta. Asta este cea mai buna dovada de prietenie pe care ai putea sa i-o oferi!



Pesti



Ai de rezolvat cateva probleme familiale pentru care vei avea mult de alergat. Incearca sa nu te stresezi, chiar daca iti va lua ceva timp, vei reusi sa pui la punct tot ce ti-ai propus.