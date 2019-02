Horoscop 27 februarie. Câștiguri financiare spectaculoase pentru o zodie. A ta, oare?

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 27 februarie 2019.

Berbec

Esti plin de energie si reusesti sa-i contaminezi si pe cei cu care intri in legatura astazi. Spre seara, primesti o veste care te pune pe ganduri.

Taur



Trebuie sa termini un proiect, dar parca nu ai deloc spor. Mai ia o pauza de cafea si treci la treaba.







Gemeni



Cu toate ca sunt aspecte care nu-ti prea convin, ai grija ce faci si mai ales ce spui astazi la locul de munca. Diplomatia poate fi o solutie in cazul tau.



Rac



Saptamana e abia la mijloc, dar deja astepti finalul ei. Abia te poti concentra dimineata pe ceea ce ai de facut.



Leu



Ai multe de facut astazi. Ajungi in multe locuri si intalnesti multi oameni. Esti surprins cat de usor se rezolva lucrurile cateodata.



Fecioara



Esti obosit si nu esti chiar in cea mai buna forma astazi, asa ca anulezi intalnirea programata pentru seara cu prietenii, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Iti doresti foarte mult ceva si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii.



Scorpion



Simti ca lucrurile incep sa se aseze din punct de vedere profesional. Ti se ofera multe proiecte si le accepti, atras fiind de partea financiara.



Sagetator



Atmosfera de acasa nu-ti este, astazi, tocmai pe plac. Mai stai cateva ore la munca sau iesi cu prietenii in oras.



Capricorn



Vrei sa faci un bine si te straduiesti sa-i explici cuiva ca drumul pe care a luat-o este unul gresit.



Varsator



Un prieten iti cere o favoare, insa nu prea ai timp sa te ocupi astazi si, poate, nici maine... Incearca, totusi, sa faci cumva. Intinde-i o mana de ajutor.



Pesti



Astepti cu nerabdare un eveniment ce se apropie, dar in acelasi timp esti emotionat pentru ca vrei ca totul sa iasa impecabil.