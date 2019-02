HOROSCOP 1 martie. Prima zi de primăvară este un test pentru aceste zodii! Decizii grele

Iată ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 1 martie 2019.

Berbec



Tocmai ai mai taiat un prieten de pe lista. Ai avut nevoie de ajutor si persoana de la care te-ai fi asteptat sa-l primesti te-a ignorat.







Taur



Se apropie weekendul si planifici sa pleci undeva cu prietenii. E cazul sa va vedeti cu totii, mai ales ca tu nu ai prea avut timp in ultima vreme.



Gemeni



Ai omis ceva la un proiect sau un formular pe care l-ai avut de completat si acum te astepti la penalizari.



Rac



Vremea de afara te bulverseaza si nu te poti concentra la ceea ce ai de facut. Iti trece, insa, destul de repede imediat ce primesti o veste buna, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti plin de energie si hotarat astazi: stii exact ce si cum trebuie sa faci. Nu stai pe ganduri si actionezi.



Fecioara



Nu-ti sta in fire sa stai deoparte cand vezi ca se intampla in jurul tau cand e vorba de nedreptati, dar, de data asta, mai bine abtine-te.



Balanta



Se apropie un eveniment important pentru tine si vrei ca totul sa iasa perfect. Stii bine ca deja totul este pus la punct pana in ultimul detaliu.



Scorpion



Reusita pe care o ai te aduce in centrul atentiei si asta iti da o stare de disconfort. Ar trebui sa te bucuri de faptul ca lumea vrea sa vorbeasca cu tine.



Sagetator



O ruda apropiata trece printr-o perioada dificila si acest fapt te ingrijoreaza. Din acest motiv nu poti sa te concentrezi asupra unor activitati la locul de munca.



Capricorn



Pregateste-te de o zi mai grea la munca. Vor avea loc cateva discutii tensionate care te implica si pe tine.



Varsator



Ai mici probleme in relatie si vrei sa-i spui partenerului tot ceea ce te nemultumeste. Ceea ce va auzi o sa-l lase fara replica.



Pesti



Vizita unui vechi prieten venit de departe te emotioneaza foarte mult. I-ai pregatit o surpriza, dar ai senzatia ca ai uitat ceva.